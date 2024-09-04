用都市設計找回墾丁遊客

近年渡假勝地墾丁的觀光客數呈現雪崩式銳減，從二○一四年的八一七萬人次，下降到二○二三年二六二萬人次。做為南台灣知名的國家公園擁有許多觀光資源，卻從二○一九年開始，連前十名的國旅目的地都排不上，也許賣一百元的六片櫛瓜是一個引爆點，但冰凍三尺豈會是一日之寒？

墾丁觀光困境的因素很多，大至缺少國際級觀光戰略，中至交通方式、住宿成本、消費物價等，小至沙灘上陽傘業者長期占地為王，不論硬體還是軟體，墾丁不僅在國際間難以稱得上是旅客嚮往的目的地，就連台灣人自己也不捧場，許多網友認為去墾丁不如去沖繩，類似的旅行時間和消費但可以得到更好的旅遊品質。

吳鳳作為資深的觀光節目主持人，他認為墾丁雖然有豐富的大自然和生態，卻缺少包裝和具體的形象，而且街景和建築看起來也缺乏吸引力。也就是說，在墾丁旅遊本身已經缺少品質下，如果住宿和物價過高，對旅客就會變得沒有吸引力。住宿和物價也許是吸引觀光客的重要影響因素之一，但筆者在此想用都市設計來探討如何加強墾丁的旅遊品質。

都市設計包含的範圍，大約是一個都市除了建築物內私領域以外，包括街道、公園、廣場、河岸，甚至建築物的外觀形式，都是都市設計中的一環，其學科包括都市計畫、建築、景觀和公共政策等，是跨學科且影響深遠的領域。好的都市設計對於環境、經濟和社會層面都有顯著的正面影響。以下以人潮最密集的墾丁大街建議如下：

一、打造良好步行空間。可步行性（Walkability）是良好都市設計的第一步，但在墾丁大街上，卻完全沒有人行道可供人行走，晚上夜市商家擺攤之後，人車混雜的情況更是雪上加霜。

建議可將墾丁路的車道縮減，必要時可改為單行道和大灣路做為相反方向通行，並設置實體人行道，同時也可試辦特定時間做為行人徒步區，以增進遊客的安全以及旅遊的品質。

二、植栽和街道家具。位於熱帶氣候的墾丁，樹木遮蔭顯得特別重要，建議人行道可設置具有熱帶風情的植栽，可有效提升景觀和增加遮蔭功能，同時設置供人休憩的座椅、自行車停車空間、公共藝術和旅遊資訊指示牌等街道家具，增進街景的豐富程度和便利性。

三、廣告招牌和建物立面。應規範廣告招牌的位置和大小，但不必像某些觀光街區一樣招牌形式完全統一，這樣反而會扼殺景觀的多樣性。同時建物的立面形式、色彩，雖不用像歷史街區一樣嚴格限制，但起碼外牆要乾淨、空調室外機做適度美化、管線統一整理，讓每一棟建築物具有特色卻又不失統一性。

相對於台灣公部門對於都市的環境空間長期漠視，台灣的民間力量卻是很蓬勃的，相信如果公部門把墾丁的都市舞台搭建好，搭配明確有效的管理機制，演員（遊客、商家、觀光業者等）就可以盡情演出（提供住宿、餐飲和舉辦活動等），墾丁會慢慢找回流失的觀光客，進而打造深具魅力的觀光景點。