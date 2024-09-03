刑案統計ｅ化整合 呈現真實治安

測量犯罪現象，可知曉每年全國犯罪數量之類型與趨向、犯罪在那裡、何時發生、誰犯罪及其主要因素等。掌握犯罪現象最重要的方法乃是犯罪統計，我國稱為刑案統計。了解犯罪現象，警政統計是最有力的資料，最能反映犯罪實際狀況。

我國刑案統計始於民國四十八年，刑案紀錄處理系統建置目的為配合偵防犯罪，統一蒐集犯罪資料，建立資料庫供各級警察機關查詢、統計及運用，以制定打擊犯罪策略；案件數認定採一案一件，若為集團性多被害人案件，刑案紀錄表僅統計一件，確定為刑事案件或告訴乃論案件須提出告訴者，才算入刑案件數統計。但這樣人為判斷的統計方式，與實際犯罪現象會發生非常大的落差。就以日本近五年來全般刑案破獲率維持在三、四成之間，但我國近五年一直維持在九成七上下，如此便無法消除犯罪黑數疑慮，貼近治安真實現況。

有鑑於此，警政署研議精進刑案統計數據方式，要將過往刑案統計需人工填輸產生數據，改為系統自動產生，藉由資訊技術，將ｅ化受理報案系統和刑案紀錄處理系統資料介接與整合，使刑案統計更貼近實際治安面。

ｅ化系統前身為八十四年間推動的「報案三聯單」制度，目的在給予民眾報案證明，防杜推諉及拒絕受理，其案件數認定是採一次報案一單，案件範圍包含民眾檢舉、提供犯罪情資、重複報案、以刑逼民、法律誤解、不構成刑事案件、告訴乃論不提告等；特別是一○九年十一月台南發生馬籍女大生命案後，檢討受理報案開單制度，律定民眾報案時若無相關事證，亦須先受理、後求證。

現若將ｅ化系統與刑案紀錄處理系統全面介接整合，員警受理刑案開立單據後，系統將自動產出刑案數據與刑案紀錄表，縱使非理性報案或案件尚有疑義，也列入報案數據中，但如此也能減少人工重複填輸，呈現刑案真實數據；並透過系統介接上線前後，加強員警教育訓練與觀念溝通，建立案件管考機制與加強稽核，使刑案統計數據完整呈現治安狀況，與未來科技接軌，朝ＡＩ時代邁進。

就以電信網路詐欺而言，近年間全般詐欺案件發生數及財損金額，均以一一二年度最高，分別為三七九八四件、八十八億餘元。其案件發生數及財損金額，是由刑案紀錄處理系統統計出來的，金額為分局偵查隊承辦人填輸；倘若採取系統自動產生，就會直接帶入派出所員警受理報案時的件數及財損金額，受理件數及財損可能會大幅增加。

民眾並不依賴犯罪統計數字來感覺犯罪，民眾對治安的滿意度與刑案數據關聯性不高。根據警政署調查，一一二年下半年民眾治安滿意度九十點六一％，較上半年增加○點五一％，證明民眾對治安良窳的實際感受，應為民眾對警察維護治安滿意度與信任度，而非刑案數據多寡。呈現真實刑案數據，才能探求犯罪成因、協助決策、預測趨勢、謀求對策，使治安工作更加完善。特別是配合內政部官網發布的「打詐儀表板」，每日更新全國及各縣市的案件受理數、財損數及詐騙手法等民眾報案數據，更能強化民眾防詐意識並感受政府打詐成果，進而願意協力防制詐欺，共同守護財產安全。