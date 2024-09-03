科技．人文聯合講座／專業化：軍事化教育的浴火重生

張俊哲 今天是軍人節，又適逢開學，我想和大家聊聊「軍事化教育」。

在撰稿前，我上網查閱民眾對「軍事化教育」的看法。果不其然，「嚴格、守紀、無聊、僵化」等刻板印象仍然存在，甚至帶有管教過當的意味。然而，卻很少有人觸及「軍事行動」、「軍事教育」與「軍事化教育」的關聯。試問：若軍事行動的終極目的是維和、求勝，那麼軍事教育的存在，以及軍事化教育的衍生，又何罪之有？

事實上，「軍事教育」只是「軍事化教育」的起源，而非終點。與其他類型的教育一樣，軍事化教育也需檢討改進，與時俱進。然而，它不應長期被汙名化。否則軍事教育的品質將難以提升，全民國防的共識也不易凝聚，甚至連學校教育的本質都會被扭曲，實非社稷之福！

根據相關報導，軍事化教育包含服從命令、遵守紀律、強調團隊合作、重視時間管理等特點。支持者認為，這四大特點不僅有助部隊戰力的提升，亦適用於民間團體和教育機構的營運。然而，反對者則認為軍事化教育過於僵化，有礙人格的發展與創造力的發揮。

有趣的是，在正反意見的攻防中，「專業化」這個元素卻鮮少被提及，導致雙方觀點缺乏交集，甚至淪為意識型態之爭；這對團隊戰力和個人創意，皆無助益。其實，軍事化教育的本質正是專業化教育，須倚賴扎實的訓練與使命必達的信念。我尚未見過一個紀律渙散、得過且過的部隊或公司能打勝仗、賺大錢；而賞罰不公、僵化腐敗的團體能成大功、立大業的案例，也從未聽聞。因為，這些團體連最基本的營運管理都不夠專業。

在正式服役和加入實驗室之前，我曾對重複練習的訓練方式不以為然，認為這類教育只會將人轉化成機器，同時扼殺創意。然而親身經歷後，我方能深刻體會「知易行難」的痛苦，以及「熟能生巧」的愉悅。不久前的巴黎奧運會上，麟洋配的絕地反擊、柯瑞的精妙跳投，還有阿湯哥在閉幕式的高空一躍，都是「熟能生巧」的最佳詮釋。我相信，他們的創意表現，源自比軍事訓練更為嚴苛的自主訓練。

歸根結柢，唯有主動學習、澈悟篤行、化苦為補、樂於精進，方能邁向專業化。如果專業養成的過程被視為服役，那麼所有專業人士都應正在服役中。當然，霸凌絕不見容於專業化的訓練，因為它是軍事化教育被汙名化的禍首，也是推行「愛的教育，鐵的紀律」的絆腳石。

許多人將台灣蓬勃的半導體產業視為「護國神山」，但歷史告訴我們，國祚延續的基石永遠是「人民」與「國防」。正因數十年來全體國軍的守護，科技產業才能免於戰火，穩健向前。在全球競爭白熱化的時代，不僅科技業要持續精進，肩負保家衛國的軍事教育與國防科技，更應落實專業化，重塑新風貌，打造新典範，讓軍事化教育能浴火重生。（作者為台大教授、出版中心主任）