檢沒做好功課 柯「不知道」可過關？

沒有ＳＯＰ的柯文哲，在檢廉搜索之後，先到廉政署，再到北檢談話，柯Ｐ拒絕疲勞偵訊，起身就走而遭當庭逮捕，柯Ｐ聲請提審，翌日上午遭台北地院駁回，柯文繼續接受偵訊；當晚北檢聲押禁見，理由是涉犯收賄、圖利。台北地院在第三天凌晨三點，以檢察官之舉證無法認定柯犯罪嫌疑重大為由，裁決柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

近七十小時的法律攻防，別忘了還有小草在北檢與北院前的集結，與民眾黨主打政治迫害的策略，當然更別忘了還有綠媒與名嘴們的評論。柯Ｐ無保請回，北檢顏面無光，竟然草率地連最重要的關係人台北市都委會執行秘書邵琇珮都沒有約談到案，就率爾欲聲押柯Ｐ。北檢想仿效桃檢，以聲押鄭文燦的模式來創造自己的「成績」，卻是忙中有錯。

這場法律攻防大戲中最關鍵的是完整與充分的證據，只有證據才能還原真相。問題是北檢有沒有認真地找出柯Ｐ陣營的完整金流，來證明其與京華城案有關連及對價關係呢？其次，北檢有沒有找齊京華城容積率拍板決議的過程，與參與討論、決議的市府官員與委員，完整還原整個決議過程來說服法院非得聲押柯Ｐ呢？

北檢玩慣了政治遊戲卻不做好功課，以為只要聲押了沈慶京、應曉薇，就可以順藤摸瓜，往上逮到彭振聲與柯Ｐ。這種想當然爾的自以為是推論，卻無法拿出相對應的證據，連一般人都無法說服，當然無法說服法官。就像柯Ｐ說他尊重專業委員會的共識決，他不會干預；檢方認為柯Ｐ所言並非事實，但是如何拿出證據來反駁柯Ｐ？連柯Ｐ的話都無法反駁，又如何能說服法官呢？

至於民眾黨，在這場法律攻防戰中全力支持柯Ｐ，這是黨內團結的象徵，可是柯Ｐ到底有沒有說清事實以證明清白？民眾黨這段期間因政治獻金問題反映出ＳＯＰ失靈，如今柯Ｐ又有京華城案等著他說明，民眾黨該怎樣守住「超越藍綠」的第三勢力路線和立場呢？政黨不是個人事業，柯Ｐ在政治獻金案中說不清楚，把責任都推給會計師、高中同學，一再推說他「不知道」，那麼未來所有弊案，是否柯Ｐ一句「不知道」就可以化險為夷呢？民眾黨若把第三勢力招牌建立在柯Ｐ一人身上，一旦北檢找到充分確鑿的證據讓柯Ｐ入獄，民眾黨是否就要跟著他一起「掛了」？

回到民主法治，必須尊重人權與無罪推定；別忘了讓證據還原真相與事實，這樣才能真正地走上健全的民主法治之路。