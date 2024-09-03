柯請回 檢羅織經再現？

北院昨天認定，依目前卷證資料，就檢方所認事證，柯文哲未達有犯罪之高度可能性；尚不能認柯於市長任內知悉或指示其他被告等人主導都委會作成違法決議，或被告明知「百分之廿容積獎勵」係屬違法，應而無保請回。理由是否有誤？

或謂：若無重大犯罪嫌疑，怎進行偵訊逮捕與聲押？筆者十多年前與同僚去某調查機關陪同被告辯護。當檢調稱：「我們監聽你和公務員對談三年了，每次說到關頭，就說面議，要不要聽聽？」之後放錄音，要我們與被告表示意見。筆者搶先發言：「你們監聽三年多，最精彩不過如此，哪來犯罪證據？如果無證據，請不要浪費時間！」檢調悻悻然，當事人無保請回。

若各位知道前面故事之深意，就知道柯文哲被人放話，疑似由檢廉放新聞並由媒體帶風向，此其一；且法院裁定認為證據不足，不足證柯與其他共犯有意思聯絡與知悉容積率違法，此其二；最重要者，民眾黨團多有法律專才，眾志成城、堅持到底，否則怎能力抗壓迫？此其三。綜上三者，配合筆者前述的故事，可知北院認定檢方舉證不足，誠屬讜論。

或謂，監察院不是糾正過京華城案？監察院糾正案是否等同貪瀆？法院是否受監察院或行政機構意見拘束？本件即便有監察院糾正案，依照司法權核心，適用法律與解釋之權專屬於司法機關，不容監察院成為「太上司法院」，法院也不能率爾認為柯有犯行，此其一；且依最高行政法院判例，既然議決程序合法，也未經行政法院判決確定，依「判斷餘地理論」應尊重北市府都委會決議，怎可入柯於罪？此其二；且北院裁定唯一「小缺憾」，沒有點明都市計畫並非柯市長所能置喙，乃「專業」與「不可替代」，會議都沒柯市長參加，何來重大犯罪嫌疑？此其三。綜上三者，日後判案，也不能越過專業判斷，讓無辜者受罪！

唐代來俊臣《羅織經．問罪篇第十》：「人皆可罪，罪人須定其人。罪不自招，密而舉之則顯。上不容罪，無諭則待，有諭則逮。人辯乃常，審之勿憫，刑之非輕，無不招也。」意指人都可定罪，須先確定對象。罪行不會自露，密告檢舉就顯現。君主不容犯罪，沒諭旨就等待，有諭旨速逮捕。自辯無罪是正常的，審訊不心存憐憫，刑罰不能輕微，這沒有不招認的。

今柯文哲之劫，豈是酷吏復生？若因都委會決議定罪，他自辯無辜也不被容許？只是筆者不知台灣的「賴君主」這次有無「下旨」，嚴辦「顧人怨」的柯文哲？