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看好台灣外交前景 賴總統信嗎

聯合報／ 徐勉生／退休大使（高雄市）

外交部八月廿九日發布新聞稿稱委託民調結果，有超過八成民眾認同在賴清德總統領導下「台灣未來對外關係會變得更好」。

事實上，台灣對外關係的好壞，除本身的努力外，更取決於美國支持的力道及中共的態度，這就是國際政治的現實面。目前美國為與中共妥協，挺台力道相對減弱；另一方面，以「務實台獨工作者」自居的賴清德就任後，言行顯露強烈的台獨意識，引起中共強烈反制。在美中兩項因素都不利的情形下，台灣對外關係如何能變得更好？

外交部聲稱的民調結果與台灣的實際處境完全相反，令人不得不懷疑此項民調的可信度。若不是民調方式有重大偏頗，便是外交部刻意隱瞞真相，試圖粉飾太平誤導國人。

就台灣外交實務面而言，蔡英文任內喪失十個邦交國，沒有新增任何邦交國；即使美國、日本及歐洲國家支持台灣的國際參與，台灣仍然連續八年被排拒於世界衛生大會之外。在此負面效應下，國人不可能對台灣的外交前景感到樂觀。

無可諱言，台灣外交處境受到美中關係極大影響。近年在「東升西降」趨勢下，美國與中國大陸的消長日益明顯，使美國對中共的顧忌不斷加深；再加上目前美國在俄烏戰爭、伊朗與以色列劍拔弩張，以及中菲南海衝突加劇等議題方面必須與中共協商，不大可能為了台灣的對外關係而激怒中共。

另一方面，台灣的對外關係也受到兩岸關係的牽制。在蔡英文任內因否認九二共識，使兩岸敵意不斷上升，中共在國際場域對台灣多方壓制。賴清德就任後，更公然宣稱「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬」，其中的台獨意識昭然若揭。如果賴清德不能捨棄台獨意念，不但兩岸關係不會和緩，台灣也斷不會享有更大的國際空間。

我外交處境艱難人盡皆知，政府必須團結國人，積極改善兩岸關係以創造有利環境。外交部應誠實告知國人實際狀況及影響台灣對外關係的關鍵因素，以務實態度面對挑戰，而不是自欺欺人粉飾太平，誤導國人。

中共 台獨 美國

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