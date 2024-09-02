產官學的共犯天堂 賴政府怎辦

近日，涉及貪腐的新聞相當多，包括行政院前發言人陳宗彥涉及性招待被起訴、交通部前部長李孟諺外遇辭官、海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄遭起訴、台北市議員應曉薇涉嫌收受賄賂被羈押禁見，以及涉賄圖利被聲押禁見的前台北市長柯文哲。人民往往以政黨內鬥、消除政敵等陰謀論看待。孰不知，這是選民自己一人一票選出來的政府，放任產官學形成共犯的結果。

第一、是政府監察體系的墮落。過去八年來，監察院對於各部會荒腔走板，違法失職的施政，從未主動提出調查，彈劾，或總是在輿論壓力下，不得不匆匆應付了事。無論是高層卡管案、疫苗採購案、論文抄襲案等，監察院不是視而不見，就是輕輕放過。例如，陳宗彥涉嫌接受性招待案，經監察院調查彈劾不成立。

第二、是司法獨立遙遙無期。前總統蔡英文於七年前大張旗鼓舉辦司法改革國是會議，提出五項允諾，承諾會親自緊盯改革的進度。迄今，不但未見司法改革成果，賴政府上台之後的用人，更變本加厲。例如，日前總統府提出司法院正、副院長及大法官被提名人名單，都是深綠的法界人士。其中，張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，而廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、姚立明更是賴清德總統大選的競選總部的主委。這份大法官名單已然讓人民失望，司法天秤完全偏斜，無法期待台灣有青天，司法會獨立，司法有正義。

第三、產官學共犯結構堅實。李登輝開啟了產官學共治的政治文化。近幾年來，這種三者利益交換越演越烈。如此，關說當家，法制規範因人而異，導致政客、學者與商人不分，政客、財團與學者幾乎是合夥人的關係，政客提供財團各式的政策奶水，財團則回報以金錢美色，關說與紅包一色、人情與情色一體。根據偵辦前述案例的人員透露，偵辦過程中看盡官員腐敗、知識分子甘為貪官汙吏馬前卒等人性醜陋面，直呼台灣真是產官學共犯的天堂。

面對當前政府監察體系墮落、司法天秤偏斜、產官學共犯結構堅實所產生的種種弊案，官爺紙醉金迷、外遇桃色案件連連，導致社會貧富差距懸殊、人民失業、低薪、無殼等問題。

請問，賴政府：您的政府是個公正、廉能的平台嗎？人民透過這個平台，加上自己的努力，就可以實現夢想嗎？