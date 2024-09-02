兩岸關係持續低迷，台海成為國際矚目的衝突熱點。國防預算八年前為三五五七億元，明年規畫六四七○億元，這是接近三千億、幾乎翻倍增長。行政院明年度總預算歲出編列三兆一三二五億元，國防占比超過百分之二十；等同於政府每花費五元，就有一元用於國防。

弔詭的是，國防預算大幅加碼，台海戰爭硝煙味愈濃。政府挹注重金試圖打造台灣成為刺蝟島，對於台澎防衛顯而易見的問題，卻多視而不見或毫無察覺。

國防部幾天前在屏東實施天馬操演，拖式飛彈射擊除了導線短路、失效故障及命中率極低，還有多枚飛彈近距離直接墜海。國防部長對媒體解釋，這是舊彈使用新發射器所導致，需先熟練再求準確，日後要多射擊。其實，彈藥效期、馬達短路、導線斷線、射手操作、海面雜波等，都有可能影響這類飛彈命中率。

兩個問題更為關鍵。第一，拖式飛彈是錐形裝藥，利於陸地反裝甲，卻不利對付海上船艦，因為它只會在船身上造成小破洞。國防部多年前試圖以陸航直升機擊沉新竹外海翻覆的韓籍貨輪，空射反裝甲飛彈十枚全部命中，貨輪卻仍漂浮海面。其次，拖式飛彈導引金屬線在海域會受到干擾，技令說明很清楚，飛彈在水域射擊會受擾亂或直接墜海。國防部顯然未注意「使用前應詳閱說明書」的警告。

其實，業餘談戰術，專家談後勤。台海有事，歷來主要關注「國軍尚能戰否」？然而，鮮少有人關切「國軍尚能飯否」？戰爭爆發廿四小時後，三軍部隊三餐供應能否及時無誤？這是務實且重要課題。今年漢光演習強調無劇本、去中心化、指揮鏈遭切斷、與上級失聯時獨立作戰，考驗部隊應變作戰能力。但是，僅以上述課題思考戰時情景，槍砲聲響後賣場超商貨架一空，百姓轉往鄉間避難，外送快遞停止接單，軍隊上下通訊中斷、首尾不能相顧、戰場圖像不明，後勤補給還能按時到位？

軍方經常強調，作戰要準備自己吃的，還要準備給敵人吃的。台灣防空飛彈密度全球第二，傳統火砲彈藥卻是祖父級居多。俄烏戰爭顯示傳統火砲彈藥仍居關鍵，每日彈耗數千上萬。台灣庫存的彈藥數量及效能，有必要徹底清查檢視。另外還須嚴肅面對一個問題：台海防衛作戰主戰場在本島，我軍火砲彈藥多非精準制導，如何避免誤擊友軍和我方民眾？

國防部常指共軍機艦擾台為認知戰。殊不知從蔡政府主政至賴清德執政，共軍擾台各式戰機和飛行器已超過六千七百架次。國防部是否「認知」這是八年來零事故的運作？又反映了多少對岸的軍事實力？

打仗靠錢，多少才夠？預算如何產生真實戰力？兵者國之大事，事涉家國百姓生死存亡。台灣需要務實的防衛工作者，既要務實強軍備戰，更要務實緩解台海危機。