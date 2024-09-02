科技．人文聯合講座／建立專法，讓社會企業身強體健

一位身障消費者前往著名的社會企業公司選購輪椅座墊，但因公司門市員工解說不夠完整，身障者誤以為座墊可以翻面使用，買回家後才發現不如所想，消費者認為業者沒有提供充分且必要的解說，希望解除契約退貨退款。業者則認為員工已提供完整說明，消費者不應憑個人喜好解除契約，因此拒絕。

這是前陣子在台灣士林地方法院的一起民事案件爭議內容。最後法官認為業者並未提供完整必要的商品解說，判身障消費者勝訴，可以解除契約。重要的是判決理由中特別提出，社會企業不應只以營利為唯一目的，應追求解決社會問題的價值。雖然目前在台灣尚未有專法規範，但是「社會企業」名稱的使用，會得到更多認同此價值者的支持，對於標榜服務身心障礙者的社會企業，要承擔相對應的義務與責任。

這個案件一方面顯示社會企業與社會創新組織正與日俱增，但在欠缺法律明確定義下，只能透過司法個案的審酌考量，單一詮釋契約或法律義務，更凸顯建立法律地位與專屬法律框架的重要性。

賦予社會企業與社會創新組織合適的法律地位和法律框架，是國際間推動社會經濟與永續發展的關鍵議題。社會暨團結經濟（social and solidarity economy,SSE）是創造就業機會和深具社會影響力的推動力，光是在歐盟，ＳＳＥ組織已僱用了超過一三六○萬人，占總勞動力的六點三％。

不論是去年聯合國大會「促進社會和團結經濟以實現永續發展」決議，或國際勞工組織大會「合宜工作及社會和團結經濟」決議，都建議各國應建立友善的法規與政策，減少ＳＳＥ發展的障礙；透過社會創新（藉由商業模式和科技創新解決社會與環境難題）來達成永續發展目標。

根據經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）二○二三年發布的ＳＳＥ法律框架政策指南，法律框架對ＳＳＥ發展有深遠的影響，有助提高ＳＳＥ的知名度和規模化，能支持相關社會企業和創新組織進入新市場，獲得投融資機會及消費者的認可。法律框架也更有助於克服不同社會經濟實體之間的不一致，為政策建立法律基礎，形成公共政策。

以歐盟支持的二○二二年「歐洲社會企業監測」為例，針對廿一個歐盟國家的社會企業進行調查後，顯示六十五點五％的受訪者認為社會企業具有特定的法律地位，對其發展非常重要。而美國和英國的ＳＳＥ發展亦顯示法律地位與合宜法律框架的必要性。不論是美國的共益公司（Benefit Corporation）或是英國社區利益公司（ＣＩＣ），都是在相關立法通過後，讓兩國的社會創新發展突飛猛進，形成良好的發展生態系。

目前我國的社會企業與社會創新組織缺乏法律地位，也沒有合宜的法律框架，不論是非營利組織、合作社及社會使命公司，都面對各自成立組織法的障礙。更因為「當責」與「透明」機制的付之闕如，極易產生漂綠風險。既有的社會創新組織登錄平台並不具法律執行力，若能升級為社會創新組織事業專法，有助快速追上國際趨勢的腳步，值得政府大力推動。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）