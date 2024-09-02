柯處境 國民黨不能坐視

柯文哲現在內心一定掙扎不已，原有機會榮躍副總統，卻錯失良機，早知今日，何必當初？「千金難買早知道」是人生的重要課題；或許，此際他正反思不應從政，夫妻倆從台大醫院退休下來，可以一起過著閒雲野鶴、悠游自在的生活。然而，面對多起官司案，一旦罪名成立，可能下半輩子都要身繫囹圄，或忙著爭訟為自己洗刷清白而奔忙不已。

無可諱言，柯文哲以一介政治素人颳起旋風，一躍成為二任首都市長，二○二四年總統大選獲得三百多萬選票、取得八席不分區立委，成為台灣第三大政黨，可謂是台灣政壇一頁奇史。

然而，柯文哲身處高處時，卻自視甚高容易偏聽，所以跟在他身旁的人不易長久；其擔任市長時，市府局處首長紛紛掛冠求去，之後甚至口出惡言，成為他政治上的致命傷。如今檢調偵辦，少數小草仍在地檢署前抗爭，但僅數百人而已，與過去風起雲湧不可同日而語；或可斷言，柯的政治生命恐在這次司法纏訟中結束了。

民眾黨在立院尚有八席立委，是關鍵少數；國民黨沒有他們，無法成就制衡的角色，將回到過去民進黨一黨獨大時代為所欲為，台灣的政黨政治將無所適從。民眾黨在此時需要的是雪中送炭的溫暖，國民黨在此刻若抱持幸災樂禍的心態，兩黨未來如何合作？更何況此次從約談柯文哲到聲押，漫長的疲勞偵訊，及其住家與民眾黨部的搜索等，程序都仍有檢討空間。如前副市長彭振聲即因無法負荷冗長程序而送醫掛急診；且因北市京華城案，又扯出高雄市國賓都更案容積率高達一一四二％，更是駭人聽聞；還有超思案、光電案待查，在野黨此刻更應緊密合作監督執政黨。

而民眾黨若如民進黨柯總召所言下會期要改採「綠白合作」，那黨格恐就消失殆盡了，將淪為政壇笑柄！

政治需要制衡，有健全有力的在野黨，才能貫徹民主政治。國民黨此時一定要伸出友誼之手，不能坐視，並應以實際行動給民眾黨溫暖與支援，而非僅講講場面話。