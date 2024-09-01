陳冲／容積率與熱島效應

最近媒體連日熱炒兩則新聞，一則是前台北市政府，將京華城建案容積率，由三九二％接續提高到八四○％的曲折經過，還意外扯出案外案；另一則是夏日炎炎，溫度難民成群，輿論呼籲檢討「都市熱島效應」的影響。兩者看似不相干的事件，實際上卻涉及我呼籲多年卻日益惡化的老問題。

早在二○○六年三月廿八日，我於經濟日報專欄就曾指出，當年聯勤信義土地天價標售，將推升房價，也顯示容積率移轉以鄰為壑的行為，在論理上失當。政府於容積率設限，路人皆知是為維護居住品質，避免土地過度利用，而經卅年來的折衝，容積管制有四種執行方法，即基準容積、獎勵容積、容積移轉及折繳代金，而後三者都有增加容積的效果。例如文首提到的京華城建案，就涉及獎勵容積有無法律依據、古蹟保存就涉及其他地區池魚之殃的容積移轉，而其中最突兀的，就是名為折繳代金的後起之秀，類似無中生有，不輸隔空抓藥的幻術。

房屋容積率高低，牽涉重大商業利益，所以作為法源的都市計畫法第八十三之一條，合理懷疑，其幕後立法修法過程之曲折，恐令人咋舌。記得二○○六年十月本人在經濟永續發展會議提案，建議修法，限縮容積移轉，舌戰群英，僥倖普獲支持通過，不想事後內政部提出的八十三之一條修正案，不但沒有限縮，反而還增加代金換取容積的規定，無異容許在特定地區可以買到憑空創造的容積，從此容積氾濫，生活品質沉淪，本人十年前，在本報專欄（另種QE充斥的社會，二○一四六月十五日）中已有說明。

二○○六至二○○七年，我在報端談論容積率時，文章內都提及熱島效應。本身雖非都市計畫專家，但根據聯合國所屬的ＩＰＣＣ（政府間氣候變遷委員會），曾於其報告中指出ＵＨＩ（都市熱島效應）首要成因，是高樓林立（the close proximity of tall buildings）所產生之通風不良。台灣實施容積率卅餘年，如均依法照章行事，按理說不應有太多的水泥森林聳立於都會區中，那媒體報導台北市西昌街上周體感溫度達四十九點四度（同一時間其他地區約卅六度），又是從何而來？紙版媒體篇幅資源有限，願連續兩天大版面討論熱島效應，可見事態嚴重，專家所說加劇熱島效應的「深街廓峽谷」，難道不是大量移入容積、創造容積，而欠缺配當的公共設施所致？如果外界質疑三九二％的容積率，提高至八四○％，不如討論配套的公共設施有無公益性、鄰近居民生活品質乃至周遭交通受影響程度，那才是容積率的立法原意。台北一○一國際金融大樓當年興建時，容積率也是一再增加至七五二％，可見周遭的配套設施，才是問題的核心。

都市訂有基準容積，如要提高，宜先說明法據，或另有崇高的目的，例如文化資產保存法第卅五條，如有建物被指定為古蹟，該古蹟及所座落的土地，將因此受限，「其原依法可建築之基準容積受到限制部分，得等值移轉至其他地區建築使用」。此種以鄰為壑的立法，是否合理，固值討論，但至少有法為據，宗旨崇高。再如都市更新條例第六十五條，提供容積獎勵，背後也有復甦都市機能、改善居住環境與景觀的公共利益支持。基於此一邏輯，執簡馭繁，不難處理容積爭議，麻煩的是，提高容積後如何彌補受損的居住品質及信賴利益。

關心生活品質，至少要從容積率開始；關心環境品質，熱島效應是你的指標。

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）