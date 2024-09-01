政治人物 當以柯文哲為戒

這幾日民眾黨主席柯文哲宛如連續劇般的際遇，除了是媒體關注的焦點及大家茶餘飯後的話題外，確實也令人相當感慨。

明明數個月之前，只要柯文哲及民眾黨別過度堅持禮讓國民黨的趴數，與國民黨好好的藍白合，如今或許已經穩居副總統之職，還可能掌握好幾個政務官的建議權；但一念之差，弄得自己灰頭土臉、信譽盡失，除可能淪為階下囚外，下一屆的總統寶座於柯文哲來說更加難以企及。

不過回過頭來說，能否當選正副總統多多少少都還操之於他人，敵對陣營的刻意操弄及抹黑、抹紅，民眾是否埋單、願意支持，過程中存在許多難以預料的變數；但別拿石頭砸腳、搞到淪為階下囚卻完全操之在己。柯文哲從政一路走來只要心中存有正念、凡事依法辦理，便不會事事啟人疑竇、留下任人宰割的把柄，把自己推入萬劫不復的境地。

雖然說「政治是高明的騙術」，但是像柯文哲這般，因為私心過重，不僅把信奉他的小草們騙得團團轉，最終連自己也被自己騙了，以為自己高明到能躲過司法的調查，事情演變至此真的令人唏噓！

柯文哲如今的處境不值得同情，卻值得有心從政之人引以為戒，畢竟「城倒眾人推」，在政治上沒有永遠的贏家，一時之間的集萬千寵愛於一身，未必就能換得一世的呼風喚雨。

未來，台灣或許還會有另一個政治素人突然竄起，但期盼別如柯文哲般，短短十年便迅速殞落。