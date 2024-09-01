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提這種人選 搞壞醫師從政招牌

聯合報／ 徐振宇／企業家、司法觀察（台北市）

醫師時代來臨的代表作有三人，賴清德、柯文哲及陳其邁。柯文哲因為京華城案把自己搞爛了；賴清德就任總統後面臨大法官的提名，本來可以下一盤好棋，可惜所託非人，把醫師從政的招牌搞壞了一半，所提名人選，多半不是看法律功力而是靠人際關係。司法改革還有明天嗎？

大法官在任何國家都要獨立超然不受控制，實際運作下來，許多國家不超然不獨立受控制，這是對法律人最大的諷刺，也是對領導人最醜陋的恭維。大法官雖是總統提名，那是程序也是憲法規定，不代表從憲法守護神變成憲法看門狗，更需獨立超然不受控制。

看看這份大法官名單吧！身為執政黨國會改革案憲法法庭鑑定人的張文貞，因為關係良好且為女性，又有博士教授頭銜，就有資格當司法院院長？捲入憲政糾葛的鑑定人還能獨立超然嗎？從蔣介石到蔡英文乃至賴清德，所提名的司法院院長，唯一條件就是樂於被控制，這是在改革司法還是侮辱司法？

姚立明是賴清德競選團隊重要分子，平時也無司法改革宏論，當然更不具備司法實務經驗，光有法學博士就可以勝任副院長職務嗎？也難怪被譏笑為酬庸。要酬庸可以，也要有法律實務或平日研究法學的賢人，酬賢可也，酬庸就不必了。看在平凡百姓眼裡，我們的司法改革還有希望嗎？恐怕是司改死了，不知道還要死幾次死多久。

司法改革 大法官 賴清德

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