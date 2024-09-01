聽新聞
test
0:00 / 0:00
提這種人選 搞壞醫師從政招牌
醫師時代來臨的代表作有三人，賴清德、柯文哲及陳其邁。柯文哲因為京華城案把自己搞爛了；賴清德就任總統後面臨大法官的提名，本來可以下一盤好棋，可惜所託非人，把醫師從政的招牌搞壞了一半，所提名人選，多半不是看法律功力而是靠人際關係。司法改革還有明天嗎？
大法官在任何國家都要獨立超然不受控制，實際運作下來，許多國家不超然不獨立受控制，這是對法律人最大的諷刺，也是對領導人最醜陋的恭維。大法官雖是總統提名，那是程序也是憲法規定，不代表從憲法守護神變成憲法看門狗，更需獨立超然不受控制。
看看這份大法官名單吧！身為執政黨國會改革案憲法法庭鑑定人的張文貞，因為關係良好且為女性，又有博士教授頭銜，就有資格當司法院院長？捲入憲政糾葛的鑑定人還能獨立超然嗎？從蔣介石到蔡英文乃至賴清德，所提名的司法院院長，唯一條件就是樂於被控制，這是在改革司法還是侮辱司法？
姚立明是賴清德競選團隊重要分子，平時也無司法改革宏論，當然更不具備司法實務經驗，光有法學博士就可以勝任副院長職務嗎？也難怪被譏笑為酬庸。要酬庸可以，也要有法律實務或平日研究法學的賢人，酬賢可也，酬庸就不必了。看在平凡百姓眼裡，我們的司法改革還有希望嗎？恐怕是司改死了，不知道還要死幾次死多久。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言