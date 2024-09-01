大法官綠油油 憲政災難

總統府日前公布大法官提名人選，被提名為司法院長的張文貞是國會改革釋憲案民進黨陣營指定的鑑定人，強烈主張國會改革違憲；被提名為司法院副院長的姚立明則是賴清德競選總統總部主委。難怪基層法官會炸鍋，在法官論壇表示，總統「釋憲報恩」、「選舉報恩」報得真快！更有人反問，總統選後用大法官位置「報恩」，算不算有對價關係的圖利罪，是不是也要查一下？

又，大法官被提名人廖福特是現任民進黨仲裁委員會主委，政治大學法律系教授何賴傑是太陽花學運護航者，可明顯看出他們親民進黨的政治傾向，至於劉靜怡、張文貞、陳運財均附和民進黨黨綱的廢死主張，但在蔡英文掌控國會多數席次、全面執政的八年期間，並未督促民進黨人修改刑法規定，意圖由大法官凌駕民意、越俎代庖的廢死，那這群法律人當上大法官後，會尊重民意、健全法治嗎？

大法官民進黨化的表徵，在蔡英文執政的八年期間，就已非常明顯！

如民進黨人二○二○年七月十六日，在立法院臨時會提案停止監委被提名人的說明及實質審查，並作決議「提報院會，以無記名投票表決」，隔天民進黨不理會其他政黨委員抗議，進行無記名投票表決後，自行宣告同意權案審議通過。對此，在野黨認為違憲，並共同聲請釋憲，但大法官居然在拖延半年多後，認是國會自律事項，決議不受理！

憲法學者李念祖就此表示，國會多數若可挾人數優勢、在人事同意權程序上任意跳過實質審查，此例一開，會不會從此掏空憲法上重要的制衡機制？但大法官多數意見卻認是國會自律事項，決議不受理，這種淪為民進黨看門狗的行徑，連黃虹霞、詹森林大法官都看不過去，表示立委同意權行使是重要憲法爭議，大法官該缺席且放棄敦促民主正常發展進步的機會而不受理嗎？

另如前大法官許玉秀亦曾投書媒體指控蔡英文責罵司法院前秘書長林輝煌，還命他立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓。對呂太郎大法官被蔡英文喝斥一事，司法院院長許宗力及其他大法官均未依「司法院大法官自律實施辦法」第五條、第七條規定召集大法官自律會議，其忍氣吞聲、任令時任民進黨主席的蔡英文踐踏司法尊嚴，也可算是許宗力及其他大法官民進黨化的表徵了！

如今，少數總統賴清德，刻意漠視司法院組織法第五條第一項「大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉」規定，提名依附民進黨的學者為大法官，那將會在藍白兩黨多數的國會殿堂裡，造成巨大的憲政風波與未來災難！