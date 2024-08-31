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白營倘崩盤 藍沒必要害怕

聯合報／ 劉宗夏／金融分析者（台北市）

柯文哲民眾黨深陷假帳及弊案風波，但國民黨內卻有聲音，好像不能讓民眾黨垮掉，不然票會回流民進黨，反不利於國民黨。

國民黨需要怕民眾黨崩盤更不利自己嗎？這太可笑了！國民黨應該思考怎麼突破舊有框架，去吸引年輕選票，而不是在原有的困局裡面害怕，原有的困局裡柯文哲也吸了不少本來支持國民黨的選票，國民黨要做的應該是重塑品牌，打破舊有框架！

國民黨因為沒有抗中保台基因，所以就吸引不了年輕選票嗎？錯！事實是個人特質影響更大，趙少康相比於侯友宜明顯更開放，更受年輕人歡迎，從他到大學演講的氛圍可以明顯感受到，他是年輕人可以接受的。

目前京華城案最新發展，國民黨議員應曉薇還有曾任國民黨中央委員的沈慶京都被羈押禁見，國民黨不該檢討嗎？為什麼自己的民代跟親藍的企業家會涉入跟柯有關的弊案？國民黨在總統大選就處處受制於柯，黨內竟還有不少人寧願柯當正的，國民黨不覺得自己很可憐嗎？

國民黨一路以來被柯文哲牽制，也有一些原本泛藍的意見領袖倒戈變成柯粉，國民黨還要怕民眾黨垮掉有利於民進黨？真正的答案在自己身上！國民黨應該檢討為什麼自己那麼沒有向心力，為什麼自己黨內有內鬼向著柯文哲？

國民黨 柯文哲 民眾黨

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