柯急診醫師 危機處理太糟

民眾黨主席柯文哲深陷帳目風波，又遭揭露用四千三百萬選舉補助款掛名自己買下商辦，人設到達崩潰邊緣，逼得要自請中評會調查與黨主席請假三個月。同時間，他在台北市長任內的京華城都更案，案情也因市議員應曉薇、威京集團沈慶京遭收押往上發展，柯文哲私宅被搜，亦不排除遭聲押可能。

民眾黨內有人直言，看來柯對黨左支右絀，已放棄治療，這看法雖不中亦不遠。一人政黨深陷風暴，頓時群龍無首，讓人不勝唏噓，「眼看他起朱樓、眼看他宴賓客、眼看他樓塌了」，而且，塌得是如此之快？

若說柯文哲是遭到選後政治追殺，不如說民眾黨檯面人物大都是誤入深林的小白兔。進入政壇應先站穩腳跟再圖謀發展，但柯與少部分主其事者卻相反，忘了初心。

十年前，柯文哲擔任台大醫院急診室主任，因陸續搶救邵曉鈴、連勝文打開知名度。後因愛滋病輸血案件監院彈劾，他對外表示「如果讓我失業，我就去選台北市長」，民調竟然超過民進黨。為阻止國民黨連勝文當選，蔡英文不惜轉頭力挺柯文哲，柯也不讓民進黨失望，主打郝龍斌的五大弊案，最終贏得勝選。

靠潑他人髒水起步，自己更應注意防範他人給自己潑髒水，但柯偏偏自己髒臉，給了別人機會。柯是台大醫院急診部主任，對於危機處理應該是本業，但近一個月來，偏偏是東牆漏補東牆，西牆漏補西牆，而對自己送到急診室的民眾黨，可說已到了連葉克膜都難救的地步。