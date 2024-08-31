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選舉補助 未必要捐公益

聯合報／ 鄭自隆／政治大學傳播學院兼任教授（台北市）

柯文哲用選舉補助金購買私人辦公室，引來撻伐。閣揆卓榮泰說，選舉補助金來自人民納稅錢應該用於公益，柯文哲隨後在日昨的記者會也表示，辦公室會提供民眾黨使用。

政府將選舉補助金給參選人，又期待參選人將這筆錢捐出做公益使用，邏輯是不是怪怪的，如果要做「公益」，為什麼不是政府直接來做，而要轉一手交給參選人，參選人再用這筆錢做公益，意義又何在？

台灣「公益」掛帥，黑道用「公益」漂白，富商、藝人用「公益」博形象；但探討選舉補助金的使用，不是想當然耳的「公益」，而應回歸其設立精神；選舉補助金不是台灣首創，而是取經歐洲，而且早在兩蔣威權統治結束，解嚴後的第一次選舉，一九八九年立委、北高兩市議員選舉已經就有了候選人的選舉補助金，實行多年。

歐洲或美國的選舉補助金，可不是要政黨或總統做「公益」，而是用來支應選舉費用開銷，英文稱為campaign subsidization，也就是選舉津貼，這是「公費選舉」精神的體現，選舉不是有錢人的遊戲，有理想的窮人參與選舉，沒有錢沒關係，向選民好好講清楚說明白，只要有一定的選票，競選經費就由政府，透過全民納稅來補貼，以健全民主政治，其意義與精神完全與「捐作公益」無涉。

部分歐洲國家，政府的「公費選舉」補助，除了以得票換算補助金的直接金錢補助外，尚有間接補助，如免費或減價郵寄通訊費用、一定數額的免費文宣印發與廣告看板提供、免費或減價使用公共空間與公營交通工具，以及對於選舉捐款的定額免稅或減稅；這些間接補助，都和選舉補助金一樣，都被視為「選舉津貼」，也是「公費選舉」的一環。

台灣除選舉補助金外，有沒有間接補助？有，早在一九九一年二屆國代選舉，台灣就開放政黨電視廣告，不必付錢，由中央選委會徵召老三台（台視、中視、華視）九天的公共電視時段，晚間卅分鐘，提供政黨使用，稱為「政黨電視競選宣傳」。

誰可以免費使用？只開放給跨過「門檻」政黨，不提供個別候選人，所謂「門檻」指政黨提名的區域及原住民候選人超過十人者，方得分配，政黨提名的人數愈多，分配時間也愈多，該年獲得電視宣傳的政黨有四黨：國民黨、民進黨、社民黨，與全民非政黨聯盟。

政黨電視競選宣傳在以後的大型選舉都沒有中斷，除政黨電視競選宣傳外，歷次選舉公辦政見發表會、選舉公報印製、對競選經費捐贈之稅賦優惠，都算是台灣版「公費選舉」與選舉津貼。

政府給予選舉津貼，其精神是避免財團壟斷，防止金權政治，提供窮人參選機會，促進公民平等參政；假設一位有理想的候選人，抵押房子或借貸取得參選經費，選後獲得選舉補助金，立法精神應該要他去還債，而不會是要他打腫臉充胖子做「公益」。

不要用「聖人」的道德標準去脅迫別人，台灣社會已陷入集體理盲，而且對人不對事，只要有人帶頭喊衝，後面就會瓦釜雷鳴，失掉理性討論的空間。

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