新交長 新思維？新膽識！

交通部新部長由行政院發言人陳世凱接任，恐怕有人懷疑陳部長沒有交通專業何能勝任。這種評論看來慣性思考，其實不見得有依據，過去好幾任部長都沒有交通歷練，具備交通背景的，也不見得完全依循專業判斷和法定程序。何況，交通部的資源龐大，服務好壞更影響民生向背，向來是最需政治思維的內閣職位，也最需要能配合決策的人士。交通專業實在不是當部長的首要條件。

部長不必要做過交通事，不表示他可以不顧交通事理，反而要期望新部長可以從更寬廣、更多元的思維檢視既有的交通事理。那有哪些舊事理需要陳部長的新思維呢？

建請陳部長首先檢視台鐵票價案，和高鐵延伸宜蘭與屏東案。前者不僅是該公司的成本計較，需要國家從運輸政策引導公運的補貼制度。後者是有許多工程問題，但是真正的挑戰是這樣特殊的營運要如何實現？交通部不欠缺事務官的慣性作為，交通部的部長要把事務評析引向政治層面，實現政策價值！

台鐵票價廿九年沒調整，提出的方案難免從成本思考，希望增加票收減少虧損。但卅年來台鐵營運環境和原來成本結構已經大不同，乘客七成以上是短途通勤族，但所支應的工料不到台鐵總成本三成，其他全台路網沉重的養護費加上最近千億新車上線的折舊，怎麼可能靠調高通勤票價來彌平？

可同時，卅年來，因應環境和社會變遷，提升公共交通運量大方向從「最好是」變成「必須是」。去年TPASS推出，以遠距通勤族為主，這個特別預算要如何內化到票價中，讓國家對大眾運輸的補助常態化，鼓勵全民交通公共化。這才是此次票價檢討的大計，才是交通部長的功課，新部長不熟台鐵舊運作，也正可以推動新見識的大政！

高鐵延伸屏東五年前就宣告，但是到今天路線仍未研定。因為當初的「構想」匆促，隨後一直在工程面克服構想路徑環境限制，沒有去檢視營運問題。等營運專家提出新路線從主線岔出的諸多衝擊，才放棄原構想，改經台鐵的高雄鳳山去屏東。

軌道系統和公路建設不同，工程完工後要有人營運才有服務。從營運思考「構想」，不只避免前述評估不周全，更期望要用長期服務檢討其營運條件。

目前台灣高鐵公司是南港─左營間高鐵服務ＢＯＴ合約執行者，延伸案都是合約以外事項，增加的商業和監理條件總要先商定，才好把台灣高鐵公司當作跑不掉的營運者吧？

高鐵公司九年前財改後，不可諱言，政府已經實質掌控該公司，ＢＯＴ合約徒具形式。屏東延伸案拖延難決，和主事者不便洽詢身分不明的ＢＯＴ乙方當然大有關係。

台灣的高鐵，採取ＢＯＴ策略從興建到營運都是全球矚目的成就，是全民驕傲。如今面臨路線和服務有重大改變，事涉甲乙雙方重大權益，請回歸ＢＯＴ法制精神，改變過去人治好惡。這需要新膽識，需要新部長！