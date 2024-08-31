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30年過去 部隊還是缺人、缺裝備

聯合報／ 陳宏煇／軍退（新北市）

聯合報卅日社論「四名營長心聲，映射國軍基層戰力危機」一文，讓人看了怵目驚心，過去在「大陸軍」的編制時代，因為人員和武器的編制均沿襲舊制，因此每到下基地時，缺人和缺裝備的現象才會產生，沒想到在部隊和人員編制已經縮減的情況下，竟然還是出現人員和裝備欠缺的情況。

猶記得廿八年前從軍校畢業下部隊擔任排長時，連隊剛好在基地實施旅帶營訓練，在原本缺人的狀況下，師部立刻將新到部的官兵直接撥補填實，但還是沒有補足，而缺少的官兵員額，便從基幹營調撥官兵，等到基地訓練結束後，這些基幹營官兵便歸建回到原有單位，因此連上永遠都沒有滿編，永遠都是缺額。

至於裝備，在步兵單位要準備防毒面具、羊毛軍毯、蚊帳，和背包等個人裝備陳列檢查，有些單位缺少便會向其他單位調借，或是自掏腰包購買，這些陳年裝備，檢查完後根本不會使用，因為實在太髒又太舊；而有車輛的單位，為了應付檢查，便把破損部分用紙板貼上，再糊上黏土、塗上迷彩漆，或是自己花錢找外面車廠維修。

三十年過去，部隊缺人、缺裝備、個人裝備老舊的問題還是存在，通信機不會通，防毒面具也不防毒，而國防部花大錢買武器，卻不願意投資在官兵的個人裝備上，下基地時缺人，逼得營連只能向別的單位借人，而缺裝備時便要求官兵共體時艱、一起出錢買裝備，這樣的國軍又如何留得住人才，難怪招募到的志願役官兵，一有機會便選擇離退。

建議國防部應該改變舊有思維，從改善官兵的個人裝備下手，淘汰陳年的個人裝備，讓官兵的防毒面具能夠防毒、通信機能夠通連，唯有官兵個人的問題解決了，再去思考飛彈、大砲等武器的操作，還有就是人員缺額的問題，畢竟沒有人，任何先進武器都沒有辦法操作。

國軍 國防部 社論

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