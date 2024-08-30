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台灣民主正走向死胡同

聯合報／ 汪志雄／伊利諾芝加哥大學教授（美國芝加哥）
鄭文燦涉賄羈押47天就遭起訴，移審後以2800萬元交保，重獲自由。 記者陳恩惠／攝影
鄭文燦涉賄羈押47天就遭起訴，移審後以2800萬元交保，重獲自由。 記者陳恩惠／攝影

行政院前副院長鄭文燦遭控擔任桃園市長期間涉嫌收賄，廿七日檢方依貪汙治罪條例等罪起訴，並向法院建請從重量刑十二年。全案移審桃園地方法院；地院於廿八日凌晨裁定鄭以二八○○萬元交保候傳，鄭並在短短一個半小時內湊齊現金順利交保。

同時間，柯文哲市府任內通過，將京華城改建案容積率暴增為八四○％，涉及圖利爭議；台北地檢署廿八日兵分多路搜索並約談多名涉案人士，並於廿九日凌晨對台北市議員應曉薇、助理吳順民、威京集團主席沈慶京等，向法院聲請收押禁見。

這些冰山一角的貪汙弊案，讓我們不禁省思，民主到底為我們帶來什麼？如果有人問台灣最驕傲的是什麼，九成以上的人會回答「自由與民主」；但是自由與民主究竟為我們帶來了什麼？大概很少人能夠回答的出來。

跟八年前相比，我們更富有了嗎？我們更善良了嗎？我們更和諧了嗎？我們更熱血了嗎？我們更有光榮感了嗎？我們更有榮譽心了嗎？我們更有國家認同了嗎？我們對未來更充滿希望了嗎？如果答案是肯定的，我們當然應該要繼續支持執政黨；但是如果答案是否定的，我們是不是要重新思考，到底台灣民主的出路在哪裡？

一直以來，台灣的民選政治就是掛著民主的羊頭，賣「財團治國」、「黨派獨裁」的狗肉，政治人物把選舉當成一門生意在做，賺得親友、僚屬、財團等人盆滿缽滿。到了蔡英文八年執政，更是高舉抗中保台的旗幟，與財團黑金掛勾，導致整個政治臭腐不堪聞問，人事酬庸、官商勾結、黑白掛鉤，完全成為財團作主，豈是人民作主？

如今回頭看，馬英九執政是台灣最清廉、民主、自由的年代，言論百花齊放，沒有人擔心認知作戰，沒有人擔心兩岸戰爭。日本、美國、中國都希望拉攏台灣，不會像現在，到處被人家看衰小，然後政府還要唾面自乾地洗腦人民說：「台灣現在是最民主、最自由、最被世界看見的時刻！」這是高光犯傻的時刻嗎？醒醒吧！烏克蘭才是最被世界看見的「金牌」得主，你要爭嗎？

不幸的是，民進黨不論爆出了多少的黑金、貪汙、不倫、抄襲、性騷，都仍然會有四成的死忠支持者不離不棄，這種反智理盲的民粹政治信仰，只會把台灣帶向死路。然而最可悲的是，一個國家六成的人民，竟然無法阻止這四成的「塔綠班」信眾，將國家帶向飛蛾撲火般的自我毀滅，這才是台式民主最大的荒謬。

弊案 抗中保台 收賄 柯文哲 民進黨 貪汙 鄭文燦

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