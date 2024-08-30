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為私欲提高容積率 犧牲公眾利益

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
京華城當年向議員、時任市長柯文哲陳情，最終取得高容積率840％，引發爭議。 圖為京華城都更案工地場景。記者葉信菉／攝影
京華城當年向議員、時任市長柯文哲陳情，最終取得高容積率840％，引發爭議。 圖為京華城都更案工地場景。記者葉信菉／攝影

檢調單位偵辦台北市京華城案，被聲押的威京集團主席沈慶京，身價據說上看百億元，家產再增加個幾千萬或幾億元其實毫無意義，何苦為了提高建案容積率以增加利益，而行賄民代、官員，遭致牢獄之災？

京華城容積率由原核定的五六○％，透過各種不法手段提高到八四○％，建築量體增加高達一倍半，建案的總值擴增超過五十％，建商的利潤也水漲船高了。可是當初都市計畫委員會核定容積率的計算，應是有其法令依據的，必須考慮基地所在位置、鄰近交通及對整體環境的影響。

容積率提高這麼多之後，可以販售的建築量體面積增加，居住／使用人數也暴增，犧牲掉的是綠地空間，並造成周邊道路擁擠，鄰近建案居民的生活品質也隨之下降，對消防安全更有潛在的疑慮；更與現在為了淨零碳排，鼓勵營建業興建綠建築的理念背道而馳。也就是說，建商的不法利益是建立在犧牲公眾利益上。

錢財雖然人人都愛，但除滿足生活所需外，再多的錢財只是存款簿上的數字變化。為了追求更多的財富而犧牲公眾利益，是為富不仁。

有句俗諺說「千里為官只為財」，是指不惜離鄉背井去外地當官，目的不外乎發財求利。現在當官不必離鄉背井，在冷氣房內舒舒服服，為官者應將求財視為唯一目的嗎？官員圖利建商，美其名為民服務，最大的盲點卻是只看到眼前直接的利益，而漠視廣大公眾的利益。

涉案的官員與建商錢財都不虞匱乏，但是有錢還要更有錢，當官還要官更大。一言以蔽之：所需有限，欲求無窮。

京華城案 容積率 沈慶京 都市計畫

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