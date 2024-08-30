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政客的誓言 聽聽就好！

聯合報／ 陳宏銘／文字工作者（桃園市）

政治人物信誓旦旦的保證，只是政治攻防的手段，不能當真。二十幾年前，朋友甲參選民意代表，對手乙指控甲買票，邀甲去當地廟宇斬雞頭發誓「不買票」，甲欣然一同前往。

我熟識甲，明知他選舉一定買票，好奇他竟敢去廟宇發誓？甲告訴我，在廟前發誓要清楚告訴神明：「我，某某某，保證不買票！如果我某某有去向選民買票，我將…」甲告訴我，他從不親自向選民買票，買票是競選總部主任委員負責的。所以，朗朗乾坤下，甲和乙一起去神明前「發誓」了。

如今選舉比較進化了，幾乎不曾再聽聞候選人相約去廟前發誓。不過，每每看見政治人物被質疑操守有問題時，常如同發誓般斬釘截鐵回覆媒體記者：「我保證絕對沒有一毛錢進到我的口袋」、「保證沒有收取一分一毫的賄賂」。哈哈，無論「一毛錢」或「一分」、「一毫」，早就是不流通錢幣，誰會把「一毛錢」放口袋或收取「一分一毫」的賄賂？所以嘛，不管是以前或現在，政治人物的保證，都是字斟句酌的算計，聽聽就好！

神明

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