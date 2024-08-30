華府北京對話 求「階段性維穩」

中共國務委員王毅與美國國家安全顧問蘇利文的會談結束後，雙方都發表了說法，雖不致於南轅北轍，但大概也屬牛頭驢嘴。之所以如此，是因為雙方目的相同，不在於達成什麼新東西，都只在於「階段性維穩」。

當前華府與北京可以說是「戰略上完全互不信任」。尤其美國總統大選進程已出現重大混亂狀態，雙方都擔心對方會做些不利於自己的瘋狂舉動。華府擔心北京是否會用某種方式涉入／影響總統大選；北京則擔心拜登政府是否會為求民主黨勝選而出現什麼瘋狂動作；這才是促成此次會面的最大動力。

早在民主黨「換拜」前，北京就認定今年大選川普勝率遠高於拜登；故一切對美的作為都進入等待狀態；「換拜」後，北京更是視拜登政府已進入「垃圾」時間，只要求一切保持現狀，且待明年元月後再說。這是由於拜登下台定了，依過去經驗，任何現階段的動作或承諾，都必會在明年遭到不同總統甚或是不同政黨再重新審視檢討。

顯例就是柯林頓政府在一九九六年時，把美國對兩岸的「和平解決」與「和平統一」畫上等號；結果三年下來不但不見成效，還讓李登輝搞出個「特殊兩國論」；小布希上台檢討後，原先的政策便風流雲散！但相對的，北京擔心，拜登政府是否可能在選舉最後階段，做出一些看似「不得不爾」卻又是實際策畫的舉動？顯例便是一九九二年大選前，老布希號稱是為了搶救德州選票，賣了在德州生產的一百五十架Ｆ─１６給台北，最後逼著北京吞下去。

反觀華府亦然。拜登政府既知北京已不可能對其有任何期待，卻擔心北京是否會在當下華府選舉時，出現一些讓拜登政府不可承受之重的政策。這至少有台海、南海、東北亞、中東、烏克蘭、俄羅斯國防工業，甚至是美國國債與金融，當中任何一個議題一旦發酵，再加上川普的操作手法，都絕對有能力左右美國總統大選。

也就是在這種情況下，美方由被視為是相對鴿派的蘇利文出面，以及其與王毅先前所建立的有別國務卿布林肯的另一管道，進行較為友善並相對可信的對話，試圖讓雙方維持這樣一個絕對脆弱、並且是互不信任下的平衡。

當然，蘇王對話的目的在於維穩，無論雙方達成何種承諾，最終仍需要現下仍在位的拜登確認，所以最終拜習的直接聯繫以及確認都是絕對必須，因此白宮新聞稿中，才會出現雙方領導人在數周內將進行電話聯繫的字眼。