美中競合 仍會鬥而不破

打著「戰略溝通」的明確旗幟，美國國安顧問蘇利文在本星期首度到訪北京；於廿八日結束兩天緊密行程之後，白宮新聞室發文指出，蘇利文與大陸外交部長王毅會面時，強調維持台海和平、南海區域穩定；早前拜登幕僚宣稱不排除首先動用核武器，在本次會面上蘇利文則重申美國防衛印太盟友承諾。

自拜登上任之初在阿拉斯加舉行的中美高層會面，開啟了美中以實力做競爭的態勢。只是雙方能公開的文字，可跟棉裡藏針的內心戲是非常有別的；畢竟世局一盤棋，美中大國博弈，在方方面面的牽扯與利弊考量上，確實綿密且費猜疑。

美方所看重的，是對中國大陸的經貿軍政一次次進行箝制之後，雙方尚能以持續的高級別溝通，藉此來維繫互動管道的暢通並一探虛實。

反之，在大陸國務院的新聞簡報內，則強調習拜會面的基礎共識，包括大家所熟悉的一中政策、反台獨；其次，則是立場表述的宣達，反對美方對中方企業的制裁與恣意干預。行文頗有：先能以不變應萬變，後台戲則走著瞧的隱喻在其間。

不過，對美中互動的內涵解讀，若只依賴事後雙方發布的新聞稿，向來就是內行看門道，著墨點也很不同。因此，可以說各界對於美中溝通的集體焦慮，遠高於是否有實質成就的期待。

如今，拜登不再尋求連任，美中之間好不容易才建立的護欄架構，可能馬上要失去高層互信與層峰指導；再則， 眼前的急迫議題，除了中東情勢與俄烏戰爭，還有可能的戰況惡化；此外，自然還包括在南海區域內，美方以堅定護航和在菲國境內所陸續布置的各類導彈系統。

回溯日前紐時的報導，關於白宮幕僚或可能說溜嘴，拜登總統批准了更動核彈戰略指引；或進一步落實美方的長期指控，那就是中方片面破壞南海現狀與區域穩定。由此就不難看懂從菲中的島礁爭端而起，與幾個月來的美菲聯合軍演，形成加劇中的南海潛在衝突。

有趣的是，白宮新聞室所發布的正式會談新聞稿，雖無隻字片語帶到；但日前一張經由美國某大新聞社在網路公開的美中軍事層級會議照片，除了標註會議日期與拍攝地點，卻沒有附加任何的背景說明。

揣摩此一軍事會議照片的釋出，背後用意自然令人明白：美方在高科技與軍事態勢上的施壓，以及偶爾的欲擒故縱；而國安顧問蘇利文在北京行未公開的會談，與中國大陸軍方高層之間的會議，依然是拜登總統老練手法下的政治控盤。

蘇利文此行除了與王毅、中共中央軍委副主席張又俠會見外，最後更和大陸國家主席習近平進行面對面溝通。央視稱習近平向蘇利文表示：「…按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道。」蘇利文則向習近平重申「四不一無意」，更表示美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。

令人暫時感到欣慰的是，即使白宮真要易主，但美中競合關係，應仍要鬥而不破。這樣的高手過招，更意味著美中固然以實力來一決高下；但火爆拳腳萬萬使不得。

美中雙方所該爭取、更該被看重的是：彼此都拚鬥到最後一口氣，再看哪一方的形勢比人強！