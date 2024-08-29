民眾黨危機處理不及格

民眾黨政治獻金引發滅團危機，黨主席柯文哲即便表示痛定思痛要進行黨務改革，但接連遭披露金流不明、境外捐款、豪宅風波等，記帳之亂起初還以黃珊珊主導善後小組，反讓星星之火最終燎原；如今引發同室操戈，也凸顯民眾黨的危機處理不及格。

民眾黨因政治獻金陷入同室操戈，柯文哲起初想保黃珊珊這燙手山芋，難怪黨內同袍將其視為眾矢之的，連先前與黃珊珊連袂舉行善後小組記者會的陳智菡，也遭黨員公開批判為把持黨中央的一員。民眾黨的政治圈顯然淪為「母姐共治」的少數集權，黃珊珊身為柯文哲二○二四競選總幹事，面對獻金爭議只有「間接責任」，遭停權三年，仍保有立委資格，難怪會讓整起事件陷入茶壺風暴

民眾黨的記帳之亂已是歹戲拖棚，讓黨中央淪為眾矢之的，甚而引發同室操戈，如何挽回低迷態勢？