當權者秋後算帳 要不分顏色！

中秋未至，台灣政壇卻已瀰漫濃濃「秋後算帳」的味道！「大阿哥」被起訴，台南幫「門清一摸三」，陳宗彥、李孟諺、林宜瑾或因醜聞、或因涉貪紛紛中箭落馬。

有趣的是，有些證據檢調掌握已久，有些醜聞早在市井傳得沸沸揚揚。不管是「遲來的正義」也好，「不是不報，時候未到」也罷。當權者，總算踏出符合人民期待的一步：秋後算帳，不分顏色！

嚴格來說，「秋後算帳」比較像諺語，反映中國北方農作物一年一收，每年收成的總額要到秋天收割後才統一結算。加上西漢儒學家董仲舒認為：「天有四時，王有四政，慶、賞、刑、罰與春、夏、秋、冬以類相應。」天意是「先德而後刑」，應當在春夏行賞，秋冬方可行刑。所以才演變成現在大家慣用的意義，不只是算帳，而是科之以刑！

正因為天有四時：春夏秋冬，一如日升月落、潮起潮退、生老病死，大自然是在無限循環中達到平衡。但，人總是心存僥倖，自以為能跳脫輪迴，歷史上有多少帝國由盛轉衰是起於帝王不問蒼生只求長生。即使權力民主化了，當權者依舊相信自己能跳脫天道循環，在自以為可以長期執政的僥倖心態下，不問蒼生只問自身利益，似乎已經成了台灣社會的痼疾。

於是，疫苗購買過程不用說，國際買蛋內幕不必問。只有當權力傲慢的遮羞布被揭開後，大家才會幡然醒悟，原來行賄可以這麼赤裸裸的「錢塞桌下」，大量的現金可以直接到用保冰袋藏在臥室。

有人說這是一場宮鬥劇，目的是把「大阿哥」鬥到永不翻身；有人說這一系列清理門戶，背後驅動的還是權力鬥爭的力量。但對庶民百姓來說，這些竊國而侯者，不管是兔死狗烹，抑或天理昭昭，在伸出髒手的那一刻，秋後總有那麼一天會是算總帳的日子。