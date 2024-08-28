本土化無需恐中緊箍咒

中國電玩遊戲《黑神話：悟空》在商業及文化輸出方面的成功，無疑觸動台灣人敏感的去中國化／本土化的神經。但就重塑健全的本土化心態、正視台灣的歷史與文化流變而言，重點顯然不是台灣能否做出《黑悟空》那樣的３Ａ電玩大作，而是本土化在政治恐中下，僵固為去中國化的文化抵制心態，或說「緊箍咒」。

必須強調「政治恐中」，是因為台灣人所抵制的，與其說是文化元素本身，不如說是作為政治符號的「中國」。一旦拿掉政治符號，就會轉為近乎「掩耳盜鈴」的「喜聞樂見」。由此所產生的矛盾實例如，一方面將主觀認定傳自中國的一字一詞，或街市所見的中國小吃定義為文化入侵，另一方面卻又樂於接受經日本化後的中國文化元素，甚至洋洋自得於「派對咖孔明」一類日本熱門動畫有母語配音版。筆者不能不惋惜，如此一來，台灣人放棄了自身一大文化根源的再創作，將詮釋權拱手讓人，只能永遠做個二手、三手的文化接受者。

去中國化的文化抵制心態，也很諷刺地使台灣人在本土化下反倒認不清台灣的歷史。新近的台灣台語爭議，推廣者所持「台語就是台語」的民粹論調便刻意割裂、隱瞞台灣史實。早在日治時期，日本總督府投注人力物力，花費九年多編纂《日台大辭典》時，便已將台灣漢人所說的漳州語和泉州語歸入「南部福建語」項下，顯見「閩南語」概念其來有自。

更要緊的是，由閩南語／南部福建語，轉變為台灣語／台語，是日本殖民主分而治之的治理實踐，出於殖民地的政治現實，將「台灣」作為概念分類，導致了文化斷裂，而語言只是斷裂的面向之一。即如台灣料理也是源於中國料理，而在日本殖民者的「他者」之眼下，從政治劃分衍生出文化誤認，卻也由文化誤認演變出繽紛的本土化。詳見陳玉箴《「台灣菜」的文化史》。翻閱日治時期酒樓龍頭江山樓出版的《江山樓案內》，對於這段文化流變就能有直觀的體會。細數其中一道道菜餚，桂花魚翅、掛爐燒鴨，乃至河圖洛書，是文化之根，也是在地之變。

「登江山樓，吃台灣菜，聽藝妲唱曲」，是日治時期風雅之舉；除台灣菜外，藝妲和其所唱歌曲也都含有中國淵源。按邱旭伶《台灣藝妲風華》，台灣藝妲「發生在清末同治年間到台灣收復前後」從起始年代即可推知是中國風月文化隨移民延續。而《江山樓案內》所列藝妲歌曲有〈嘆煙花〉、〈空城計〉、〈三娘教子〉、〈孟姜女〉，全歸類於「支那歌曲」項下。

健全的本土化心態是不卑不亢，自自由由、自自然然汲引文化根源，甚至無關血緣牽繫。英國詩人讀英譯荷馬史詩，沉醉於天地新開。最為台灣人熟悉的現代通俗文學實例，則莫過於《哈利波特》系列，將外來神話元素含納於本土化的教育場所與教育記憶（儘管作者ＪＫ羅琳因保守言論，在台灣幾成全民公敵）。另外，則如波西傑克森系列，將希臘神話本土化。

無論是針對《黑悟空》或以上各例，筆者都不是在主張要依樣學步。期待的是名符其實、強健開闊的「台灣」主體。