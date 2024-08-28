從黑神話悟空 反思台灣觀光

隨著現象級遊戲《黑神話：悟空》的火爆，與此遊戲場景相關的大陸各省文旅單位，紛紛規畫各種「黑悟空」之旅，藉此搭上這波「悟空」熱。事實上，透過影視作品帶動觀光旅遊、甚至產品銷售，早已是許多國家行之有年的基本操作。在台灣觀光面臨瓶頸、觀光人次呈現逆差的此刻，或許可以思考如何透過「說好台灣故事」，為台灣的觀光再創一波榮景。

以台灣觀光逆差最大的日本來說，日本二○一○年提出「酷日本」戰略，並成立「酷日本」機構後，透過對文化產業的投資向海外行銷日本的文化軟實力，以期透過文化「走出去」達到觀光客「引進來」目的。隨著日本動漫、影視甚至遊戲等流行文化的全球傳布，全球旅客除了到日本感受其細膩的服務與精緻的飲食，各類「粉絲」也紛紛到日本「朝聖」，或來一場大河劇之旅，或是到宮崎駿、新海誠動畫場景打卡，甚或是有如走入時光機，到一些歷史名城或遺跡，思戰國、幕府、江戶等日本古文化之幽情。在貫穿傳統到現代、融合東方和西方的特色文化體驗中，造就了日本觀光的熱潮。

同樣的，和台灣產業高度競爭的韓國，在一九九八年亞洲金融危機後，為了調整產業結構，以振興文化產業作為經濟發展的新路徑。在「文化立國」戰略下，韓劇與例如K-POP流行音樂的全球化，亦為韓國帶來了一波波的觀光熱潮。

大陸自然也掌握了這樣的趨勢。因此，一方面積極推動中國傳統文化走出去，一方面以涵蓋自然和人文的世界自然文化遺產，及以影劇為主的文化產業為槓桿，帶動觀光的發展。於是，穿漢服的弄潮青年成為與大陸各名勝古蹟相映的風景；將中國詩詞歌賦進行二創的音樂與文創產品，成為大陸的新流行；《去有風的地方》、《我的阿勒泰》等陸戲，不但掀起了一股雲南、新疆旅遊熱潮，更讓心靈療癒成為一種時尚。《黑神話：悟空》的成功，更可說是大陸數位產業化奠下的一個里程碑，同時亦是透過虛實整合說好一個故事、帶動產業發展的成功範例。

台灣有豐富的美食、獨特的自然景觀及濃厚的人情味，近來在政府和地方共同努力下推動的地方創生，更讓台灣觀光一改過去的單元發展，呈現愈來愈多的差異化與特色化。台灣觀光資源具全球競爭力，但唯獨缺少好故事及說好故事的載體。

他山之石可攻錯，日本以「酷日本」帶動觀光、韓國用「韓流」席捲全球、大陸從源源不絕的中華傳統文化中汲取素材。如果台灣觀光要更進一步走向國際，除應思考如何挖掘台灣在地故事，更重要的是用怎樣的方式說好這個故事。在建構讓全世界趨之若鶩的「酷台灣」之前，我們必須先回答：何謂台灣文化？亦即台灣到底要向世界說一個怎樣的故事？這個問題，值得全民共同深思。