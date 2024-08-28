還相信「只有小草會長大」？

近期柯陣營面對越來越多關於「清廉」的質疑，總以「公開透明」、「經得起檢驗」或「陰謀論」等說辭應付。顯然柯文哲與一般從政者並無太大區別，非得更多罪證，才能讓他不再「雲淡風輕」。

當然，於私，用選舉補助款及個人名義購入四千多萬商辦，或讓陳佩琪幫兒子看上億豪宅；於公，不實申報選戰經費為「無心之過」，還是超高容積率的京華案為「都市計畫委員會共識」，依現有事證，我們都難斷言柯Ｐ已經觸法。不過誰把從政初衷和創黨理念，裝扮得「一身純白」？如今又是誰將連串弊端，以「道德或程序的瑕疵」輕輕帶過？

記得從前教育僵化年代，有國小月考的國語題目為「種子、小草、桃樹，哪個會長大」？結果答案是小草，因為課本說：「種子會發芽，桃樹會開花，小草會長大」。

可笑嗎？不見得，如今「充滿智慧與品味的柯語錄」，就是神聖不可侵犯的教科書，許多人仍然相信「只有小草會長大」，所以即便爛帳連環爆，柯Ｐ在他們眼中，也不過是有苦難言而值得同情的受害者。

從爭議不斷到千瘡百孔，民眾黨才成立五年，所以「垃圾不分藍綠」這話對了一半。至於理應最接地氣的「小草黨」，對柯文哲常自詡的「台灣新政治」，到底還有多少「回收再利用」的成分，相信隨著越來越多事證，不必等到後年九合一，答案就將揭曉。