聽新聞
test
0:00 / 0:00

還相信「只有小草會長大」？

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

近期柯陣營面對越來越多關於「清廉」的質疑，總以「公開透明」、「經得起檢驗」或「陰謀論」等說辭應付。顯然柯文哲與一般從政者並無太大區別，非得更多罪證，才能讓他不再「雲淡風輕」。

當然，於私，用選舉補助款及個人名義購入四千多萬商辦，或讓陳佩琪幫兒子看上億豪宅；於公，不實申報選戰經費為「無心之過」，還是超高容積率的京華案為「都市計畫委員會共識」，依現有事證，我們都難斷言柯Ｐ已經觸法。不過誰把從政初衷和創黨理念，裝扮得「一身純白」？如今又是誰將連串弊端，以「道德或程序的瑕疵」輕輕帶過？

記得從前教育僵化年代，有國小月考的國語題目為「種子、小草、桃樹，哪個會長大」？結果答案是小草，因為課本說：「種子會發芽，桃樹會開花，小草會長大」。

可笑嗎？不見得，如今「充滿智慧與品味的柯語錄」，就是神聖不可侵犯的教科書，許多人仍然相信「只有小草會長大」，所以即便爛帳連環爆，柯Ｐ在他們眼中，也不過是有苦難言而值得同情的受害者。

從爭議不斷到千瘡百孔，民眾黨才成立五年，所以「垃圾不分藍綠」這話對了一半。至於理應最接地氣的「小草黨」，對柯文哲常自詡的「台灣新政治」，到底還有多少「回收再利用」的成分，相信隨著越來越多事證，不必等到後年九合一，答案就將揭曉。

柯文哲 選舉補助款

延伸閱讀

柯文哲選舉補助款買房 卓榮泰批「不當」但不需改制度

柯文哲拿補助款買商辦 議員：應道歉和公布金流

【重磅快評】總統選舉補助，藍歸黨庫，綠白淪車手？

柯文哲拿選舉補助款買商辦 游淑慧嗆戰狼姐：口水噴太早

相關新聞

科技．人文聯合講座／ESG機制如何讓公私多贏

這些年來國際間包括ＵＮ（聯合國）均倡議ＣＳＲ（企業的社會責任），而ＩＰＣＣ（聯合國政府間氣候變化專門委員會）亦亟求各產業...

中華民國意象 台灣走大路

立法院長韓國瑜在國慶籌備會議指示「辦好中華民國的生日」，引起各界預期「中華民國意象」將重現於國慶主視覺圖像。對於許多支持...

不光「驕傲」 藍需「中國人」論述

不過是因為麟洋配奪金而說了一句「中國人的驕傲」，立委翁曉玲就像捅了蜂窩一樣，惹獨派群起撻伐，甚至波及先人。「中國人」在台...

頭將斷未斷 民眾黨的再起之路

近日目睹柯文哲、高虹安、黃珊珊等民眾黨主要人物陷入困境，以及民眾黨的混亂情狀，令人心驚。回想過去十年來，從柯市長到柯主席...

還相信「只有小草會長大」？

近期柯陣營面對越來越多關於「清廉」的質疑，總以「公開透明」、「經得起檢驗」或「陰謀論」等說辭應付。顯然柯文哲與一般從政者...

從黑神話悟空 反思台灣觀光

隨著現象級遊戲《黑神話：悟空》的火爆，與此遊戲場景相關的大陸各省文旅單位，紛紛規畫各種「黑悟空」之旅，藉此搭上這波「悟空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。