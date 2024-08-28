頭將斷未斷 民眾黨的再起之路

近日目睹柯文哲、高虹安、黃珊珊等民眾黨主要人物陷入困境，以及民眾黨的混亂情狀，令人心驚。回想過去十年來，從柯市長到柯主席，羽扇綸巾、雄姿英發，至去年總統大選，聲勢日盛，民眾黨隱然與國、民兩黨三足鼎立。柯文哲雄心勃勃，認為他處於歷史契機，可一躍而起，掌中華民國國政，在兩岸與美日之間運籌帷幄，成為世界級領導人物。於如此心態下，藍白合不成，致使賴清德以少數勝選。

柯文哲雖然敗選，仍獲得近三百七十萬選票，立委選舉則分配到八席不分區席次，每年一億多元的補助款，可以看作某種程度上的贏家。之後，民眾黨在立法院的國會改革法案上與國民黨合作，引發賴清德與民進黨的重度危機。

於是賴清德積極發動「烽火燎原」，在眾人驚愕中首先收押鄭文燦以示公允，進而左打基隆市長罷免、右辦高虹安助理費案，並揭發柯文哲市長任內難以解釋的京華城高容積率改建案。柯文哲此時又發生選舉帳務錯登嚴重失誤，曾經為柯打天下卻遭受不平待遇的前幕僚們紛紛「起義」，公開抨擊柯「無情無義」。

於是在綠營操作下的綠媒與檢調，狂風暴雨式地鬥爭柯文哲與高虹安等人，不到一個月，用一句近年流行的術語，柯等人目前形同「社會性死亡」。而民眾黨由於長期處於「一人政黨」領導，此時頭將斷未斷，黨務呈現脫序狀態。

民眾黨當前的處境，真如清代孔尚任「桃花扇」云：「誰知道容易冰消，眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」而小草們走了一趟「遊園驚夢」，理當醒悟，不需怨尤，應在鍛鍊中成長，了解政治即有在現實中爭權奪利的殘酷本質。

重要的是，柯文哲與民眾黨的「崛起」現象，並非偶然，確有客觀因素。近年來台灣社會日益滋長出對國、民兩黨長期酣於惡鬥的厭煩感；國、民兩黨的政治人物，多有意無意以情緒勒索與戰爭恐慌，操弄與挾持著「黏得緊、跑不掉」的深藍、深綠選民，在每兩年一次的選舉中，幾乎永遠可以分配到不滿意但可接受的權力與職位。由此，人民盼望新一代的政治人物與政黨上台，乃為事實。

現在的問題是，民眾黨要不要繼續下去？怎麼繼續下去？以我的看法，問題晚爆發，不如早爆發。其實，柯文哲和民眾黨的問題雖然看起來有點多，但是細究都還不到土崩瓦解的地步，多是出於個人風格及缺乏紀律。民眾黨成立至今不過五年，而國民黨、共產黨都已逾百年，民進黨創黨至今有近四十年，如果包括黨外時期，也超過了半個多世紀。民眾黨近日的「風波」相較國民黨、共產黨與民進黨當年經歷殺頭坐牢及所闖大禍的情境，根本還在政黨發展幼兒期，實無需大驚小怪。

因此我鼓勵民眾黨眾人記取孫中山遺言：「莫散了團體，休灰了志氣；革命尚未成功，同志仍需努力」。民眾黨應整頓隊伍重新出發，同時不要過度樂觀。國家社會的新生與發展，有賴於每一代年輕人的投入與團結。