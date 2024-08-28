聽新聞
test
0:00 / 0:00

不光「驕傲」 藍需「中國人」論述

聯合報／ 黃瑞明／靜宜大學法律學系教授（台中市）

不過是因為麟洋配奪金而說了一句「中國人的驕傲」，立委翁曉玲就像捅了蜂窩一樣，惹獨派群起撻伐，甚至波及先人。「中國人」在台灣早就彷若賤民的同義詞，誰敢自認，就是過街老鼠。

然而，國民黨卻不該毫無反應。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑就說，國民黨應該聲援翁曉玲，拿「我是台灣人、也是中國人」論述對抗民進黨，否則別想贏回政權。言者諄諄，可惜聽者藐藐，國民黨的問題出在不敢、也無能回應。不敢，是怕被民進黨出征，因此丟了選票。國民黨有文傳會、政策會、革命實踐研究院，更有黨主席，面對「中國人」議題卻盡皆豎起免戰牌，棄甲曳兵而遁。

無能是另一個問題。不是嘴巴說「我是中國人」就夠了，提出一套「中國人論述」才是正本清源之道。舉幾個例子：

絕大部分台灣人的血緣從哪裡來？許多人相信我們是漢人羅漢腳與平埔族女性通婚的結晶（因為「有唐山公無唐山嬤」的神話）。泉州、漳州移民械鬥一百多年，閩南、客家族群同樣不和，為何漢人與平埔族竟能大量通婚？平埔族人何以「慷慨」到源源許配少女給漢人，讓自己少年郎當羅漢腳？

在教育部的政治性加持下，閩南語剛被「正名」為「台灣台語」（怕引發客家人等族群反感，所以加上台灣二字）。這作法如果正確，不僅對岸福建人，連新加坡人也都講台語？維基百科有一種語言版本叫Bân-lâm-gú，上面詞條不少，可能主要由台灣人編寫。如同美式英語（American English，「美語」為錯誤翻譯）一樣，我們說的跟福建那邊有所差異，稱為台灣閩南語無妨，更名為台灣台語就是井蛙之見！（難道對岸說的是「福建台語」？）

隨著「台語」地位的人為哄抬，中國文化也跌落至無底深淵。吳濁流的文學基礎來自讀過文言文經典，現在這一代被綠色洗腦的人，不要說經典，誰能引用一本非經典的台灣台語著作？根本沒這種書！對中國文化的陌生早已演變成鄙視，許多人跟著以日本人早已不用的「支那」蔑稱對岸；「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」。夜郎自大至此，整個社會陷入無知弱智。學閩南語很好（生活中就能學），但為什麼要因此拒絕汲取流傳幾千年的祖先智慧？

七年之病，如何求三年之艾？國民黨卻是連求都懶得求，只想當無脊椎動物！當越來越多人否認自己的血緣時，「中國」國民黨的執政希望也將更趨日薄西山，九二共識也無枝可依。光說「中國人的驕傲」無濟於事，國民黨需要思考一套全面性論述。自反而縮，雖千萬人吾往矣！

中國人 台灣台語 國民黨

延伸閱讀

鄭天財辦公室被搜 國民黨：依法偵辦毋枉毋縱

鄭天財辦公室遭檢調搜索 國民黨籲依法偵辦勿枉勿縱

中廣追徵77億元案黨產會將提上訴 趙少康籲懸崖勒馬

中國人在泰國非法提供運輸服務 業者盼政府介入

相關新聞

科技．人文聯合講座／ESG機制如何讓公私多贏

這些年來國際間包括ＵＮ（聯合國）均倡議ＣＳＲ（企業的社會責任），而ＩＰＣＣ（聯合國政府間氣候變化專門委員會）亦亟求各產業...

中華民國意象 台灣走大路

立法院長韓國瑜在國慶籌備會議指示「辦好中華民國的生日」，引起各界預期「中華民國意象」將重現於國慶主視覺圖像。對於許多支持...

不光「驕傲」 藍需「中國人」論述

不過是因為麟洋配奪金而說了一句「中國人的驕傲」，立委翁曉玲就像捅了蜂窩一樣，惹獨派群起撻伐，甚至波及先人。「中國人」在台...

頭將斷未斷 民眾黨的再起之路

近日目睹柯文哲、高虹安、黃珊珊等民眾黨主要人物陷入困境，以及民眾黨的混亂情狀，令人心驚。回想過去十年來，從柯市長到柯主席...

還相信「只有小草會長大」？

近期柯陣營面對越來越多關於「清廉」的質疑，總以「公開透明」、「經得起檢驗」或「陰謀論」等說辭應付。顯然柯文哲與一般從政者...

從黑神話悟空 反思台灣觀光

隨著現象級遊戲《黑神話：悟空》的火爆，與此遊戲場景相關的大陸各省文旅單位，紛紛規畫各種「黑悟空」之旅，藉此搭上這波「悟空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。