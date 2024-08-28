不光「驕傲」 藍需「中國人」論述

不過是因為麟洋配奪金而說了一句「中國人的驕傲」，立委翁曉玲就像捅了蜂窩一樣，惹獨派群起撻伐，甚至波及先人。「中國人」在台灣早就彷若賤民的同義詞，誰敢自認，就是過街老鼠。

然而，國民黨卻不該毫無反應。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑就說，國民黨應該聲援翁曉玲，拿「我是台灣人、也是中國人」論述對抗民進黨，否則別想贏回政權。言者諄諄，可惜聽者藐藐，國民黨的問題出在不敢、也無能回應。不敢，是怕被民進黨出征，因此丟了選票。國民黨有文傳會、政策會、革命實踐研究院，更有黨主席，面對「中國人」議題卻盡皆豎起免戰牌，棄甲曳兵而遁。

無能是另一個問題。不是嘴巴說「我是中國人」就夠了，提出一套「中國人論述」才是正本清源之道。舉幾個例子：

絕大部分台灣人的血緣從哪裡來？許多人相信我們是漢人羅漢腳與平埔族女性通婚的結晶（因為「有唐山公無唐山嬤」的神話）。泉州、漳州移民械鬥一百多年，閩南、客家族群同樣不和，為何漢人與平埔族竟能大量通婚？平埔族人何以「慷慨」到源源許配少女給漢人，讓自己少年郎當羅漢腳？

在教育部的政治性加持下，閩南語剛被「正名」為「台灣台語」（怕引發客家人等族群反感，所以加上台灣二字）。這作法如果正確，不僅對岸福建人，連新加坡人也都講台語？維基百科有一種語言版本叫Bân-lâm-gú，上面詞條不少，可能主要由台灣人編寫。如同美式英語（American English，「美語」為錯誤翻譯）一樣，我們說的跟福建那邊有所差異，稱為台灣閩南語無妨，更名為台灣台語就是井蛙之見！（難道對岸說的是「福建台語」？）

隨著「台語」地位的人為哄抬，中國文化也跌落至無底深淵。吳濁流的文學基礎來自讀過文言文經典，現在這一代被綠色洗腦的人，不要說經典，誰能引用一本非經典的台灣台語著作？根本沒這種書！對中國文化的陌生早已演變成鄙視，許多人跟著以日本人早已不用的「支那」蔑稱對岸；「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」。夜郎自大至此，整個社會陷入無知弱智。學閩南語很好（生活中就能學），但為什麼要因此拒絕汲取流傳幾千年的祖先智慧？

七年之病，如何求三年之艾？國民黨卻是連求都懶得求，只想當無脊椎動物！當越來越多人否認自己的血緣時，「中國」國民黨的執政希望也將更趨日薄西山，九二共識也無枝可依。光說「中國人的驕傲」無濟於事，國民黨需要思考一套全面性論述。自反而縮，雖千萬人吾往矣！