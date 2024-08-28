中華民國意象 台灣走大路

立法院長韓國瑜在國慶籌備會議指示「辦好中華民國的生日」，引起各界預期「中華民國意象」將重現於國慶主視覺圖像。對於許多支持中華民國的海內外國民而言，此等思維與作法是多年來久違的慶幸與喜悅，有助於向國內外展現國民對國家正名的自信心，並作為導向團結、建立和諧的提醒，值得朝野及國民理性探討。

能夠在國際場合勇敢支持中華民國，台灣才能開大門走大路。能夠在國家生日慶典看到中華民國圖像、勇敢支持並展現中華民國，相信是許多海內外的台灣人多年來的盼望。

唯觀諸我國參與國際場合之稱謂，卻仍有主政者及駐外人員須要積極努力之處。以舉辦國際商展為例，近五十年來台灣以經貿、科技發展、產品外銷引領世界風潮並屹立國際舞台，經貿主政單位每年辦理拓展外銷工作，均於駐在國主辦中華民國商展，協助推廣台灣產品及國家形象，實值得肯定。但多年以來，在國外我國官方主導舉辦之中華民國商展設計的主視覺，中華民國卻常被消失，中文多以「台灣商展」四字取代，少有顯示「中華民國商展」字樣；外文則以大大的「EXPO TAIWAN」展示，ＲＯＣ國名則小小的顯示在角落。此等以納稅人稅收舉辦之國際活動，卻讓僑界及駐在國友人不知其為中華民國政府主辦的商展，僅存在來自台灣的商展活動之印象。

倘能以經貿實力為後盾，我國在各國舉辦商展的場合，也能將中華民國意象納入商展主視覺，更可強化國家形象的宣傳，展現台灣實力，對國家百利而無一害，值得積極推動。至少在邦交國應大方以「ＲＯＣ商展、中華民國商展」為主視覺，如此方能鞏固友邦和旅外國人，並使當地政府官員及人民對我國產生國家團結的正面印象與尊敬的態度。以自尊人尊的態度思索有利於我國的外交策略、維繫邦交國，應可避免邦誼生變。

如同改變國慶主視覺，若於駐在國舉辦商展也注入此一思維，擴及於駐在國舉辦中華民國國慶酒會及各種國際場合，雖可能遇到些許阻礙，但倘若駐外機構發揮友我影響力，應可加以克服。名正則言順，期盼在立法院長「辦好國慶」的宣示下，勇敢展現並喚起國人支持ＲＯＣ，讓台灣在國際間能開大門走大路，如此才是國家之慶、國民之福。