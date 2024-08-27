如何拚觀光…愛聽誇台灣好 又覺外國月亮圓

過去不時出現「與其國內旅遊不如去日本玩」討論，可歸納成兩點，一為國旅貴、日本遊便宜；二為日本遊ＣＰ值超高。

筆者認為除了持續觀光景點的建設之外，其中的關鍵在於國人的休假制度。國內的旅遊業可謂「做二休五」或集中於少數連續假期，以致周六日及連續假期的飯店價格往往高得離譜。願意於周間平日深度造訪偏鄉者，通常是高齡退休人士。因此政府應跨部會合作落實勞工休假，或是設計超值的周間旅遊行程，除化解連續假期景區壅塞問題，更可讓旅遊業者於周一到周五賺到錢，從而調降周六日住宿費用。

另可參考歐日等國組設「目的地觀光行銷組織」。例如賴清德總統力推「北海岸之美」，但北海岸所涉政府機構有新北、基隆、宜蘭、交通部觀光局及陽明山國家公園管理局；就民間組織來說，諸如飯店業、觀光漁船業、美術館、溫泉業、各景區觀光協會、商圈組織及地方交通運輸業者，可共同組設觀光旅程規畫策進暨執行組織，針對多數旅客的觀光需求，設計套票整合行程、整備便利交通運輸網絡，並匯集不同主題活動，從而作為旅遊指南。此舉將可讓旅客多住一晚、多去一個景點、多買一些土產，並且增加下一次造訪與消費的機會。

至於國內觀光景區動輒出現天價滷味、雞排與水果，原因未必是惡質商家斂財，而是商圈租金的無奈。各級政府應釋出公有空間給商家承租營運，並落實商圈自律與查緝不公平交易。

國人耳根子軟，喜歡聽外國YouTuber說台灣多好多好，但外國人造訪人數卻少得可憐。我們到底有沒有正視外國人來台灣觀光的需求？觀光建設有無對準旅行者的需要？有無分眾、精準行銷？都值得檢討。