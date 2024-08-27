國家實力與敘事 造出猴子商機

近期娛樂產業中的焦點之一，是對岸３Ａ大作《黑神話：悟空》的驚人銷量。根據外媒PC Gamer的報導，這款遊戲在一周內銷量突破一千萬份，成為史上銷量最快的遊戲之一。這波「猴子商機」不僅展現對岸的新質生產力，也標誌著對岸遊戲產業向國際市場「走出去」的重要時刻。

流行文化常被視為國際政治的投射，也是「軟實力」的一種體現。近年來，有學者將透過遊戲展現的國家力量與形象稱為「記憶霸權」，強調透過遊戲將國家的歷史記憶、現狀與未來願景融為一個完整敘事，潛移默化地影響玩家的觀點。

這類結合現實政治與虛擬世界的遊戲體驗，歐美國家常以戰爭和反恐為題材。透過這些虛擬場景，玩家可以「觀看」或「參與」一場戰爭，並在過程中接受歐美國家的敘事，認同與其利益一致的世界觀。這類遊戲使玩家在意識形態上認同歐美國家的國際秩序觀，如恐怖分子來自中東、極端分子說俄語，而歐美國家則是正義的象徵。除了傳播國際觀，這些遊戲也幫助增強軍事知識，例如美國軍方開發的《America's Army》就曾是軍方吸引年輕人的一部分。透過娛樂產業「講好西方故事」的行為本質上無可厚非，畢竟西方戰略中一直存在「和平時期的戰爭」概念。

娛樂產業不僅影響意識形態，也能促進經濟發展。以奇幻文學為題材的觀光行程與電玩開發如國王十字車站和《霍格華茲的傳承》，展示虛擬與實體經濟的雙向推動效應。在這波潮流下，對岸網民甚至將「跟著悟空遊山西」的旅遊行程與為遊戲升級硬體的商機，形容為「接住這潑天的富貴」。

儘管存在政治與意識形態上的影響，《黑神話：悟空》的故事背景與人物核心，並未與現實政治中的權力投射或記憶霸權相關。對岸官方曾回應此遊戲「展現了中國文化的吸引力」，且開發團隊Game Science過去的一些性別爭議也被挖出，但類似爭議在西方公司如動視暴雪中也時有發生，而西方娛樂文化更早已融入民眾日常生活。

在遊戲世界中，玩家不妨放下成見，享受神話世界的奇幻與多樣。畢竟虛擬經濟與實體經濟的結合、國家實力與敘事在產業中的匯合，都是國際政治與經濟發展中的常態。