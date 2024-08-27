黑神話悟空 掀無聲戰爭

今年中國大陸產製的電動車銳不可當，讓歐美市場築起貿易高稅大牆；《黑神話：悟空》３Ａ級電玩遊戲出現，更讓玩家眼睛一亮！「中國製造」的文化工業，追隨著硬體高飛的製造產業，在消費戰爭中成為不可忽視的要角。

電玩遊戲作為娛樂文化的載具，聲光特色，超凡內容，年輕世代長期接受大量西方世界的電玩故事內容，或是日本主導的電玩元素或主角。這次「很中國」的孫悟空融入電玩文本，強化視覺效果和深度，這隱含的「軟實力」躍然「幕」上，沉浸在中國古代經典故事中。

這款遊戲不僅在技術和銷售上取得佳績，還成功將中國文化的「孫悟空」元素推向全球。許多習慣希臘、羅馬、日本武士等「既存框架玩家」，對此款遊戲中的中國神話和故事背景產生濃厚興趣，造成既存電玩遊戲的顛覆感。

就如同四年前，誰會想到中國製的電動汽車會有這樣的魅力？除了抓住第三世界的消費市場，連原本就是造車工藝的歐美大國，也被中國電動車「震懾教育」，消費者逐漸洗除中國造車技術平凡的刻板印象，電動車新創公司特斯拉銷量都被中國車趕上。

於是乎，貿易的高牆開始防避中國電動車崛起，各種藉口強加在中國車又好又便宜的原罪，說這是中國政府強力輔導和補助的產業，歐美市場以增加關稅來阻擋中國電動車攻勢，保護自己的市場。

人類從有汽車的時代，就「習慣」從歐美到日本的車商品牌，主導全球的消費地位和選擇，中國製汽車要打破這樣的既存框架，只能靠設計、品質、價格所綜匯的優勢，才能打破這幾年因中國崛起而產生的「反中」氛圍。

電玩娛樂的歷史，一樣是由好萊塢的電影工業起頭；流行文化伴隨西方主角與東洋動畫在經濟發展上的優勢，主控著電玩遊戲的核心價值，像這類３Ａ級的超級遊戲，也是在近期才開始被非既存廠家沁入。

中國的崛起，在電玩遊戲上是全球文化戰爭的一種反撲。中國對電玩產業的態度，本就不是西方世界既有的常態認知；大陸有世界最多的電玩人口，卻也有嚴格的網路遊戲管理辦法和規範，這對於想把大量電玩智財產品輸入中國的遊戲公司強權來說，的確非常頭痛。

從汽車市場到電玩娛樂工業，中國大陸都是全球化與地緣政治的焦點。這場經濟或文化的戰爭，身為世界的一分子，尤其是位於大陸旁的我們，如何得其利、避其害？我們絕對不能忽視這場無聲的戰爭！