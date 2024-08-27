賴應改強硬性格 「務實」治國

賴總統就職百日，婚外情請辭的前交通部長李孟諺、接受性招待被起訴的前行政院發言人陳宗彥、涉入助理費案百萬交保的立委林宜瑾，幾位「根正苗綠」的賴系人馬相繼出事。若加上稍前涉貪被抽的海基會前董事長鄭文燦，賴政府的「百日新政」，除給人好鬥印象外，就是「賴友友們」非貪財即好色。

總統選舉得票未過半，國會也淪為少數，外界就看賴清德在雙少數的情況下，要如何施展新政？結果百日來的成績令人搖頭不已，其中固然因為「豬隊友」添亂，賴清德執拗的政治性格更是施政無法順利開展的關鍵。

原本聲稱「蔡規賴隨」的賴清德，在就職演說提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」，中共也立即發動軍演回敬；賴後來接受《時代》雜誌專訪，雖稱無意「挑釁」中共，卻又拖馬英九下水，引發前後任總統的「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」論戰。儘管就職後兩岸關係空前低迷，但賴的姿態仍未有絲毫放軟，出席八二三戰役六十六周年紀念活動致詞時表示，「中國要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨」，還強調「我方已經不反攻大陸，但也不想接受共產黨統治，因此未來面對中國的威脅，軍民須團結一致捍衛和平」，顯示對大陸慣有的強硬態度。

對國會多數的在野黨，賴總統也一樣毫不示弱，他強勢支持行政院對國會改革法案覆議，並提出釋憲案，加深行政權與立法權的對立，更利用側翼發動「青鳥行動」，在立法院外抗爭向在野黨施壓，並透過全台「宣講」拉高朝野衝突，這些動作顯然是為了掀起罷免藍營立委的風潮。

賴清德的個性就是不肯低頭、不肯服軟。擔任行政院長時自稱「務實的台獨工作者」。稍有一點中文程度者皆知，「務實」係指致力「具體而實際的工作」；但就國際或國內情勢言，台獨既不具體也不實際，此言根本不知所云。賴自稱是「務實的台獨工作者」，應是向獨派「交心」，卻是向中立選民、在野黨與對岸「宣戰」，這是明智或愚蠢？

同樣在行政院長任內，賴清德面對「卡管」，流露了蠻橫、傲慢的高姿態。當時管中閔以「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」以自況；賴清德馬上用「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回應，再次展現賴的好鬥個性。

賴清德務必改變強硬性格，對外應以務實態度面對跌宕起伏的兩岸關係，對內也應以務實態度面對朝小野大的國會生態。否則台海烽火漫天、國會衝突不斷，國家既不安定也不穩定，即使在總統府疊床架屋設立再多的委員會，於民於國能有何益？