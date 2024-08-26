台美仙丹 兩岸是砒霜？

在賴清德「雙少數」（總統選票和立法院席位均不過半）執政滿百日時，檢視對中華民國影響最大的台美陸三邊關係有其必要，而且許多觀察家也相信，這段時期的執政表現既可顯示領導者的施政風格，又可為未來的政策執行提供觀察基點。

前述的三邊關係又可分為美陸、台美及台海兩岸三組小雙邊關係，而且這三組小雙邊關係裡都存在第三方因素，例如美陸關係中仍必須考慮台灣的內政、外交與自主性，除非台灣幾乎完全倒向美國或中共當局任一方。

美陸關係中，賴政府可謂「一面倒」的向美國靠攏，未思積極處理惡化的兩岸關係，所以台灣可發揮的影響力降至極低。對高舉「親美抗中保台」大旗的賴政府而言，富貴險中求，美陸關係差但還不至於幾乎兵戎相見，是無法引導卻在短期內有利的外在環境。

台美關係對賴政府或是「仙丹」，任何事情只要獲得美國行政或立法部門的正面肯定或支持，必如獲至寶道謝再三。美方的支持的確對中華民國生存發展非常重要，而賴政府將其轉內銷後，在相對親美的台灣內部可強化賴政府政策路線的正確性，並吸引中間選民對其外交、兩岸政策路線支持。

所以賴政府不僅應「防中」的美國政府要求，繼續大幅加強國防預算、強化社會民防等韌性措施，持續執行蔡英文政府時期對半導體相關產業外移的配合，還對於美國重申其「一中政策」置若罔聞。以美國為首的少數西方國家投桃報李，特別是其國會或歐洲聯盟議員紛紛訪台，若干有台灣參與的跨國非政治性合作也陸續開展。賴政府便依此形塑「全世界」都在挺台的虛幻，轉移許多外在不利事件的焦點。

兩岸關係對賴政府或是「砒霜」，用多了會傷身甚至致命，但因想以毒攻毒又不可能不用。換言之，賴政府不喜兩岸各階層關係的親近，連人民之間的正常交流也動輒以中共對台認知作戰予以警告；但為了要反制或延遲中共當局以和平或非和平方式統一台灣，其中一法便是藉台灣所獲的兩岸經貿巨額順差，既讓台灣維持經濟成長，又讓中共對率爾武力攻台有所遲疑。

所以賴政府跟其前任一樣，絕口不提在否定「九二共識」或主張務實台獨時，兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）等功能性協商合作也應終止。但是它以中華民國招牌為遮掩，有計畫的推動法理主張及政治意識改造，包括從「中華民國台灣」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」漸過渡到實現「台灣是主權獨立國家」，這種兩面手法不會斷。

即便自稱「務實的台獨工作者」，賴清德曾於二○一七年說「親中愛台」，以台灣為核心，透過交流向中國大陸伸出友誼的雙手，但也隨即強調其主張台獨的立場不變，顯見所謂「務實」只是虛設的形容詞。而中共當局已從說多於做的「反獨」，逐漸轉變到限縮兩岸功能性協議的適用、對民進黨政府官式外交空間更強力的打壓、近期對「台獨頑固分子」的實際制裁等等，讓兩岸關係尚無好轉跡象。

總之，賴清德的百日執政展現其從美國看天下、台獨意識形態更重的一面。美國總統大選結果未定前，台美關係暫需觀望，兩岸關係則無樂觀本錢。短期整體形勢將持續不穩，台灣既不能稍稍影響局勢，就只能隨波逐流。