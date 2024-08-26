百日維新 還是百日咳？

美國的總統大選日落在十一月二至八日，次年一月廿或廿一日就職。我們過去總統選舉在三月，合併立委選舉後調整為一月；憲法規定總統就職五月廿日，照說是好整以暇，議者認為過渡期未免太長。美國閣員名單出爐之前，最重要的工作是安全審查，免得國會同意夜長夢多，最慢三月就會到國會發表國情咨文。賴清德當選總統到就任，看似鴨子划水，上台百日，彷彿把反對黨視為寇讎。

以美國戰後的經驗來看，有一半時間是朝小野大，立法過關是總統領導力的展現；台灣自從民主化以來，也有陳水扁的八年經驗，即使不是「情歌迷死」，至少也要曉以大義，未必要你死我活。不幸，蔡英文全面執政的壞榜樣，把立法院當作頤指氣使的立法局，所以，賴清德面對藍白聯手力推國會改革，尚未就職就跟黨籍立委下「轉守為攻」的軍令狀，大法官會議當攔路虎，視青鳥為紅衛兵。

既然國會衝撞只能抹黑在野黨，賴清德蕭規曹隨，把國防、外交、兩岸外包給美國，除了樓上有副手蕭美琴監軍，相關部會丟給前朝人馬，短期內唯一能立竿見影的就是肅貪。虎頭鍘伺候鄭文燦不夠，英系在中常委選舉竟然助陳亭妃，是可忍孰不可忍，大義滅親新潮流的林宜瑾以立威，磨刀霍霍，不知道大刀接下來究竟要砍向誰？終究，黃偉哲勢必得交出台南本命區，黨內外人士依然人人自危。

就兩大一小的政黨生態來看，綠藍白在大選呈五比四比三的實力，既然柯文哲老嚷嚷「新潮流不倒，台灣不會好」，民眾黨當然是眼中釘。相對地，國民黨耿耿於懷未能藍白合奪回政權，高層疾呼不要配合綠營圍剿；只不過柯文哲拒人於千里外，公開回以場面話聽聽就好。然而，從過去四年各種民調看，儘管民進黨民調低迷，國民黨未必漁翁得利，討厭民進黨的未必喜歡國民黨。

就政治制度來看，不論是總統還是區域立委，長期而言有利兩黨制的發展，立委的服務、綁樁是人情。問題是，單一選區、相對多數決的特色是對民意高度敏感，只要有重大變故就豬羊變色；前車之鑒是百年前英國自由黨一夕被工黨取代。話又說回來，儘管傳統藍綠政黨認同褪色、醞釀脫鉤，新興選民宛如汪洋中的小舟，不只是尋覓暫時定錨碼頭，而是足以信任的港口，光是出麻疹還不夠。

百年老店國民黨家大業大，朱立倫調和鼎鼐直營與加盟店不易。民進黨由阿扁借殼上市、小英福壽螺反客為主、到現在王子復仇，政見較像傳統的百貨行。民眾黨異軍突起，儼然直銷，頂多電商，兩大之間難為小；藍加綠是魚目混珠的青，而白色畫布則有待通盤安排。朱立倫較像劉備，賴清德難說闖王或洪秀全，柯文哲原本守山海關，安祿山坐大，就不知道是多爾袞或毛澤東。

就政黨政治的發展來看，政黨體系決定於社會結構，上回民進黨聯手國民黨修憲，將國會席次減半、立委調整為單一選區，殲滅台聯及親民黨，此番恐怕難以複製。傳統的藍綠認同建立於省籍藩籬與統獨分歧，新世代則有分配的焦慮，恐非地方派系扈從或百工百業可照應。如果說外部因素不來推波助瀾，什麼是關鍵的社會軸線？也就是說，到底能否抓住選民長治久安的企盼？