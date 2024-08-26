切割兩蔣的中華民國歷史

賴清德總統親赴金門主持八二三砲戰追思祭典，宣稱面對大陸威脅「三要」：要決心、要團結、要和平。全文演講稱呼大陸為中國；也肯定若非當年政府和台澎金馬軍民有決心團結一致、不妥協、不受分化，打贏這場勝仗，台灣不可能有今日民主繁榮局面。總統肯定八二三砲戰軍民團結，但欠缺對兩蔣公允歷史評價。

當年政府與民眾上下一心，這個當年政府是臥薪嘗膽的蔣中正主政下的國民黨政府。金門曾是台灣反攻大陸的跳板，台灣則是中華民國的復興基地。解嚴及終止動員戡亂後，不再視中共為叛亂團體，金門漸成為兩岸和平交流的緩衝區及促進者；賴總統表達當年政府與軍民團結一致反共仍未十分精準，陷入去蔣化、去國民黨化、去脈絡化、去歷史化之困境。

首先是去蔣化。當年蔣中正總統堅持反共、漢賊不兩立，兩岸均堅持一中原則，爭奪中國代表權；自由中國從一年準備、三年掃蕩、五年成功，到三分軍事、七分政治，再至蔣經國總統三民主義統一中國。兩蔣奉行的一中就是中華民國，堅持中華民國政府是中國唯一合法政府。兩蔣反共卻不反中，以復興中華民族及中華文化為己任。

然賴清德將中共等於中國，也不認同兩岸同屬中華民族。儘管賴與兩蔣的反共立場一致，但民進黨反對兩岸統一，不承認兩岸同屬中華民族，兩岸衝突即是兩國敵對；兩蔣卻堅持兩岸統一、同屬中華民族，兩岸衝突屬於國共內戰延伸。賴未提蔣守護金門的卓越貢獻。

其次是去脈絡化。賴呼籲「記得傳承八二三砲戰的精神，才不枉費當年投入這場戰役的軍士官和每一個人」。當時復興基地軍民一體，團結保衛台澎金馬，大多數人認同自己是中國人。如今因政治及教育社會化、地理及歷史課綱改變，致台灣人認同高達七成。比較分裂國家中，沒有一個像台灣社會陷入斷裂分化、政黨惡鬥、族群分化及國家認同嚴重分歧。

最後是去歷史。當年國共內戰，雙方基於不同意識型態及制度，展開對中國發展路線話語權及主導權爭奪。八二三砲戰確實是不分族群、軍民團結共同奮戰。然而，當年戰爭亦為民主與專制、主義和制度的爭奪戰。現今台灣與大陸之爭卻陷入統獨衝突。從賴總統所言兩岸互不隸屬，中華民國退出中國發展話語權；宣稱不再反攻大陸，不願意受共黨統治，是為我們自己的生活方式，此並不符合憲法增修條文前言所載因應國家統一前之需要，原是制度選擇之爭變成兩國主權衝突。

賴批判中國試圖拿下台灣，其更深遠目標是要在西太平洋，甚至在全世界改變以規則為基礎的國際秩序。在此，賴將台灣問題國際化。

當賴宣稱與民主陣營國家合作維護兩岸和平與印太穩定，等於融入美國印太戰略，與世界民主國家成為民主共同體及和平共同體。從大陸界定，這是將外部因素導入兩岸。賴應宣示建構兩岸命運共同體，涵蓋兩岸民主及和平共同體；從民主和平論來說，台灣不應只是捍衛自己生活方式，更應積極主動進行兩岸交流合作，發揮創造兩岸民主和平的燈塔效應。