兩岸關係 別玩文字遊戲

前總統蔡英文執政八年對兩岸關係始終遊走曖昧邊緣，也喜歡玩弄政治文字遊戲來糊弄民眾，結果是讓兩岸關係日趨緊繃，海峽中線消失不見。

維繫兩岸關係的和平種子被打破了，造成中國大陸軍機不斷突破我防空領域。當然我們要譴責中共製造兩岸危機，不能屈服於中共威脅侵犯，但在兩岸關係上若不能主動釋出善意或遞出和平橄欖枝，卻一再耍弄台獨意識形態或操作文字遊戲挑釁，其結果恐吃悶虧。

賴總統參加八二三戰役六十六年周年紀念活動，表示「中國要拿下台灣，不是因為那一個人、那一個黨」，此言差矣，這也是玩弄兩岸關係的文字遊戲。馬前總統執政八年，兩岸關係風平浪靜，中共不曾對我文攻武嚇，在ＥＣＦＡ上對我的讓利更是前所未有。

蔡前總統執政，兩岸緊繃日益嚴重，中國大陸緊縮ＥＣＦＡ讓利，同時軍機軍艦繞台，使國家陷入危境。賴總統上任後因台獨本質色彩濃厚，所以中國大陸對我方的武嚇變本加厲，兩岸觀光旅遊也受池魚之殃全面中斷，最終乃百姓遭殃受害，為政者豈可視若無睹？

兩岸實力相差懸殊，國人都心知肚明。雖然我們要加強防禦備戰，惟促進兩岸和平契機，以避免步上俄烏戰爭及以哈戰爭之後塵才是上上策。賴總統應以智慧化解兩岸危機，玩弄政治文字或遊走台獨邊緣等挑釁行為，皆可以休矣！