紀念823 應推兩岸和平進程

賴總統在金門紀念八二三戰役六十六周年時發表談話，他在兩岸關係方面的論述，等於是作新兩國論的詮釋。他談到要全國軍民團結一致捍衛和平，但究竟要團結在什麼戰略目標下？如何捍衛和平？並未作進一步說明。

紀念八二三，感念捍衛疆土的將士，特別是悼念為國捐軀的官兵及無辜罹難的金門百姓。陣亡的金防部將領中，還包括於盧溝橋事變對日軍開第一槍的吉星文將軍，令人不捨。

筆者也曾在金門服預官役，當年聽老兵說，八二三砲戰也有不少預官陣亡。部隊移防到金門，常聽人說應到太武山公墓祭拜陣亡將士以表敬意並求平安。近日在報上再度看到陣亡將士的墓碑，讓筆者聯想到華府的越戰陣亡將士紀念碑，上面刻著五萬名陣亡者的名字。當年由於美國政客弄權，決策錯誤，害死這麼多人，還有一萬多人失蹤，生還回來的亦有不少有精神方面的後遺症，這些都是人家的寶貝兒子，戰爭太可怕了！

在台灣常聽人說中共如果打來，美國會幫我們打，但要外國人的兒子替我們打之前，台灣人的兒子要先去打。和平非一蹴可幾，必須有進程，一步步往前走，而非只依賴抗中的話術打嘴砲。

在國際間「一中原則」框架下，台獨只剩下「情緒」的發洩及爭取選票的功能；但發洩情緒是要付出代價的，我們必須記住有作用必有反作用，在用力發洩情緒爽一下之前，須考量由對手決定的反作用力，是否影響人民的安全與福祉。

不斷的挑釁只會加緊對方在灰色地帶的進逼及海空的威懾，甚至企圖加速「拿下」我們。兩國論與和平是互斥的。賴總統說「我們不願接受共產黨統治，要繼續過民主、自由、人權、法治的生活」，但如何以和平方式去達到目標，尚無具體作法。

兩岸已進入政治深水區，須進入和平進程，作政治解決。應在「一邊一國」與「九二共識」政治前提間探尋是否還有模糊空間，且須務實去做，別搞小動作及擦邊球爽一下，卻讓全民承受反作用力。八二三戰役紀念日當天，長榮集團為旗下巴黎長榮桂冠酒店剪五星旗引起的風波致歉，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」；員工爽一下付出的代價太大。希望政客及企業不要再做無謂的情緒發洩，這只會白白付出代價。