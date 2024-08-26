長榮酒店掛旗事件 檢驗各方立場

某大陸網紅提到巴黎奧運期間，巴黎長榮桂冠酒店懸掛的萬國旗，中共五星旗被刻意剪掉之事，後續新聞炒了多天仍進入陸網關注熱榜，從網路輿情來看，多是反映兩岸敵意螺旋再次惡化，不可不慎。

網紅為吸引關注，言走偏鋒，拿兩岸事件自利，並不足取；而網路發言有匿名性，許多人以為不用負責，亂扯長榮海運在紅海掛五星旗、胡賽組織加入制裁等，也顯示自身水平。關鍵在於相關政府立場，是想激化仇恨，還是明白這有關民族主義，該讓事件盡快落幕。

為什麼事關民族主義，應該要謹慎處理？因為它有暴烈性質，一旦被挑起，後果殊難逆料，即便中共近年以民族主義作為其政權正當性之一，也不敢隨意釋放這頭猛獸出來。

事件延燒至今未消，各方處理方式有值得未來參考之處。首先，長榮總部聲明正確。對於中國，人民各有理解，目前在台灣，人民認同的最大公約數是中華民國，這也是「九二共識」的內涵基礎之一。長榮集團創辦人張榮發生前認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，並曾在口述著作中說，自己是台灣人也是中國人，這是維持兩岸和平的精要言論。巴黎長榮桂冠酒店主管當時回「我們可以決定掛國旗，沒有中國國旗，那我們就是很抱歉」，這不符創辦人想法，因此集團表示，會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，是合適的立場申明。

其次是中共官方的克制。目前僅有戰狼領頭的使館發聲，北京尚未表態，少數報導的陸媒除提及長榮道歉外，也指出張榮發生前說過「不同意台獨」。沒人真的想打仗，但近年以來，兩岸鴿派承受不少壓力，怎樣讓他們好做事，都應該有可操之在己部分。在民進黨黨政機關群起發聲情況下，預期北京應會有所回應；只能提醒中共，長榮道歉聲明提到了九二共識及反對台獨，如何讓兩岸人民均能正視這個通關密語還有用，才是北京反應的高明之處。

最後是綠營黨政反應。綠營是執政黨，講話應是在解決問題，展現對大陸情勢的掌握程度，與對台灣企業的愛護之意。但目前只批評中國政府於此事鼓動小粉紅鬧事、譴責中共操作民族主義、鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌施壓。這些指責可有證據？畢竟長榮主業在海空運，需要與中共保持良好關係，長榮也經營許久，說中共官方故意要修理長榮，並不符合常識。

相對而言，此事站在綠營立場的網路情緒發言也所在多有。賴清德總統曾說「請蔡總統要求她的網軍停止攻擊我」，政府養網軍眾所周知，中共若比照批評，對兩岸關係亦無助益。而綠營所言，也未在意大陸網紅發布影片之初，中共有關部門似有的壓制行為，因為該網紅十三日在影片下方留言「視頻流量被那個了」。從綠營發聲的情況來看，可推知有高層統一指揮。但讓執政黨只有一種聲音，這樣好嗎？