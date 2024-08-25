聽新聞
test
0:00 / 0:00

社工苦境 政府應重視

聯合報／ 王岫／公退（台北市）

聯合報日前報導，近年來資淺社工離職頗多，影響經驗傳承甚鉅，且各縣市社工人力持續不足。這其實與社工難為也有關。前一陣子發生了兒童虐死案，社工人員不是主要該負責的人，竟被檢警上銬，輿論炸鍋，許多社工人員也心碎，抱怨，「我保護個案主，但誰來保護我呢」？

社工人員之辛苦，其實早在五十幾年前筆者就讀師大社會教育系時即看出。那時台灣省社會處每年暑假委託有社會系之台大、師大、中興大學的學生，參加貧戶複查，上山下海到各鄉鎮參加貧戶複查的工作，確認是否符合等級資格。

當時複查一戶十元，但不管市區或山野、海邊都一樣。我爬太平山一天，汗流浹背，只有三戶人家，而女同學在市區靠著里幹事在羅東市區繞，一天可複查三、四十戶。好在帶隊的老師公平分配，女同學也沒異議，但這是大學生的單純。在現實社會，社工的工作，就有城鄉之分，雙北個案多，社工就辛苦多了；小鄉鎮的社工，可能就沒麼多個案，但薪水是一樣的。故雙北遭上銬的社工實在令人同情，或許她太累了吧！

當年我在貧戶複查中也受了一些干擾，就是村、里長評了一級貧戶，我卻看到該戶其實有冰箱、有電視，應該降級或取消資格。但里長不斷以各種理由干擾我不要改判，就好像現在的社工，有各種上級壓力和人情一樣。

我發現政府在這五十年來，並沒有好好改善社工人員的待遇和身分地位，社工的辛苦和不足，希望政府要重視。

工人 社工

延伸閱讀

爭調診所藥劑費...藥師炸鍋 診所：這2科招不到人好苦

桃園龍潭設客運轉運站有譜 龍潭運動公園站年底前將成短期轉運站

高雄類鼻疽重症增1死 個案有癌症病史

學生參觀法院打瞌睡 法官竟直接上銬「教她尊重」

相關新聞

台金融業 能生出老鷹？

最近台灣金融市場最受矚目的消息，莫過於新光金控的合併案。雖然台新與新光金控董事會一致通過兩家金控公司的合併議案，但不久後...

星期透視／賴清德823談話 任性和韌性背道而馳

八二三六十六周年這天，賴清德到了金門。八二三砲戰是兩岸關係最重大的歷史事件之一，在這個場景發表談話，很難迴避兩岸關係與兩...

名家縱論／得銀髮者得天下的電視時代？

最近美國電視業者紐約開了年度盛會，全世界重要廣告商濟濟一堂，業者莫不吹噓他們的有線、衛星和社群平台展現無與倫比的新科技能...

醫護快樂 才有健康台灣

日前，總統府健康台灣推動委員會舉行首次會議，賴總統表示要改善醫事人員工作環境；且將啟動「健康台灣深耕計畫」云云；他還強調...

3方案解中小學教師荒

媒體報導今年是「史上最難招到代理老師的一年」，以目前的情勢演變下去，現在應該不是最難，以後可能還會更難。中小學即將開學，...

開學收心 引導孩子回生活正軌

開學在即，在假期最後一段時間，除了要有充足的休息以調整心態、時間，也應安排較有規律的生活，將注意力轉回集中在學業上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。