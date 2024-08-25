社工苦境 政府應重視

聯合報日前報導，近年來資淺社工離職頗多，影響經驗傳承甚鉅，且各縣市社工人力持續不足。這其實與社工難為也有關。前一陣子發生了兒童虐死案，社工人員不是主要該負責的人，竟被檢警上銬，輿論炸鍋，許多社工人員也心碎，抱怨，「我保護個案主，但誰來保護我呢」？

社工人員之辛苦，其實早在五十幾年前筆者就讀師大社會教育系時即看出。那時台灣省社會處每年暑假委託有社會系之台大、師大、中興大學的學生，參加貧戶複查，上山下海到各鄉鎮參加貧戶複查的工作，確認是否符合等級資格。

當時複查一戶十元，但不管市區或山野、海邊都一樣。我爬太平山一天，汗流浹背，只有三戶人家，而女同學在市區靠著里幹事在羅東市區繞，一天可複查三、四十戶。好在帶隊的老師公平分配，女同學也沒異議，但這是大學生的單純。在現實社會，社工的工作，就有城鄉之分，雙北個案多，社工就辛苦多了；小鄉鎮的社工，可能就沒麼多個案，但薪水是一樣的。故雙北遭上銬的社工實在令人同情，或許她太累了吧！

當年我在貧戶複查中也受了一些干擾，就是村、里長評了一級貧戶，我卻看到該戶其實有冰箱、有電視，應該降級或取消資格。但里長不斷以各種理由干擾我不要改判，就好像現在的社工，有各種上級壓力和人情一樣。

我發現政府在這五十年來，並沒有好好改善社工人員的待遇和身分地位，社工的辛苦和不足，希望政府要重視。