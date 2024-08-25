3方案解中小學教師荒

媒體報導今年是「史上最難招到代理老師的一年」，以目前的情勢演變下去，現在應該不是最難，以後可能還會更難。中小學即將開學，但全國各地不只是偏鄉地區，包括市區的中小學都出現嚴重的教師荒，有些學校正式的教師職缺無法補齊，代理教師都已經十幾聘了還是無法找到老師。該如何搶救師資、讓孩子穩定學習，是目前很多學校相當頭痛的課題。

造成師資嚴重缺乏的原因，當然與師資培育法，從過去的師資培育計畫制改採師資培育市場機制有關。當然，經濟環境變遷也是可能的因素。如今問題既然已經出現了，相關部門與社會各界就要來想辦法解決。個人因長期從事教育研究和實務工作，綜合理論經驗與實務，特提出以下幾個解決方案，供教育部門參考：

一、嚴重缺乏科目的教師給予加給：美國在上世紀七○年代缺乏理科教師，也曾給予較高的待遇。過去我在擔任校長的期間，就已發現中學的物理、化學、地科…等理科教師及英語教師是較難聘到的科目教師，目前看起來此種情勢更加嚴峻，政府可以研議給予奇缺的人才類科教師較高的薪資，和業界搶人才。或許不失為是一種好方法。

二、可將擁有大學教師資格證者，有意願者直接轉換中小學教師合格證書。少子女化之後，很多大學面臨退場，還有不少擁有大學教授資格的人，因為找不到專任教授職缺，只能在大學兼課，大批知識分子流離失所。這些擁有大學助理教授、副教授、甚至教授證書者，大都擁有多年教學經驗和教育熱誠，如果可以讓他們直接轉換取得中小學教師資格，就可以無縫接軌。這些教授取得資格之後經由公開甄試進入中小學教育職場，可一併解決大學退場及中小學教師荒等問題！

三、再度啟動特師制。過去台灣在教師缺乏時也曾做過此事，就是針對各類科教師需求，招考大學畢業，給予一年的專業教育學分培訓，然後取得中小學教師資格證書。這就是以前稱的特師制度！對於現在在校園裡擔任代理教師（未具教師合格證書者）可以給予加分獎勵，留住真心想為教育犧牲奉獻的人加入教職行列。經由這個管道，也可快速培養出一批合格教師，以解燃眉之急。

當然原先的師資培育機構制度仍需繼續不可廢，解決教師荒其實不難，盼望政府能重視此一問題。