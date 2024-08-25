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開學收心 引導孩子回生活正軌

聯合報／ 詹志超／高中教師（台北市）

開學在即，在假期最後一段時間，除了要有充足的休息以調整心態、時間，也應安排較有規律的生活，將注意力轉回集中在學業上。

家長該如何引導孩子解決「開學症候群」？

一、穩定心理：到市區交通便利的地方走走，像公園、文創園區，或是參觀展覽，這些較屬於靜態、悠閒的活動，能夠穩定心理狀態。

二、調整作息：要從晚睡慢慢地調整為早睡，早上睡到九點多起床也要漸進地調整到七點、六點起床，面對即將開學必須「早睡早起」的生理模式。

三、回顧假期：親子可以一起整理假期外出遊玩的照片，或是簡單紀錄參觀的藝文展覽，回顧美好的假期，讓心情更愉悅。

四、整理資料：檢視自己的作業是否已完成，並準備學習資料，讓自己感覺到要開學上課的氣氛，萬事都已經準備妥當，不致慌張無所措。

五、擬定計畫：藉由自我省思與整理，為自己擬定一個完善務實的計畫，期許自己在新學期能夠更加精進。

長假之後，必然會出現「開學症候群」，孩子還沉浸在歡樂的假期中，想解決「開學症候群」，可在心理狀態、生理模式完成準備，如此，應能引導孩子回到生活正軌。

文創 親子

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