醫護快樂 才有健康台灣

日前，總統府健康台灣推動委員會舉行首次會議，賴總統表示要改善醫事人員工作環境；且將啟動「健康台灣深耕計畫」云云；他還強調這些都代表政府打造「健康台灣」的決心，也證明「健康台灣」不是口號，而是已化為具體行動。

但是，有快樂的醫療人員，病人才有好的健康照護與就醫經驗。這是「健康台灣」等醫療政策裡最最核心的問題。卻尚未見到有什麼重要政策關注。

醫療人員快樂嗎？從離職潮、醫護量能不足、關病房、等等…皆已說明。

醫療人員有多不快樂？國內少有人關心。以美國為例，醫師是自殺率最高的職業，每年四百餘人、約兩個醫學院醫學系畢業生的量，就這樣沒了。美國早設有專門協會處理及輔導，近年美國醫學會特定每年九月十七日為「國家醫師自殺關懷日」，提示注意高自殺率及應多給予醫療人員支持等。醫療人員比起其他行業，也有更高比例的職業倦怠、過勞、憂鬱等問題。這些都有害於病人的照護。

醫療人員為什麼不快樂？這與醫療政策、職場環境密切有關。以美國的調查結果來看，不外是文書工作過多，無暇照顧病人（弔詭吧！）；不受雇主或病人尊重；醫療專業不受重視，沒有自主性，需配合指標績效，並依政策規定處理。

醫師執行醫療時，需同時滿足病患與家屬、醫院、衛生主管機關與健保署，和我們自己良心的四方要求，而這常不容易同時達成。哪一項能被犧牲？

醫師想更用心照護病人，卻因為費用、指標、規定等原因而做不到。違反了前三項，絕對會受到外部懲罰，被投訴、被告甚至被施暴、被檢討、被記點、被扣薪、被告誡、被罰扣健保費用等。最後只有犧牲良心，因而造成「倫理傷害」，出現良心不安的症狀，焦慮、失眠、憂鬱、情緒耗竭、職業倦怠，甚至自殺。

現代管理式醫療照護，首重經濟層面，雖說也以病人福祉為最高考量，但只針對病人群體，並非醫療人員照護中的個別病人，這兩者是極其不同的。管理式醫療最難的是要拉近這兩者，因此常被詬病會不會愈管愈糟。以下以兩個定律說明。

帕金森定律：管理單位傾向過多不必要的行政工作，讓自己看起來很忙也更有存在的價值。工作量增加後，組織不得不膨脹，但人員愈來愈忙，被管到的醫療人員自然更慘。

古德哈特定律：簡言之，「一項指標一旦變成了目標，它將不再是個好指標。」 所謂上有政策，下有對策。醫療照護為了契合指標，會調整具體行為，而這不必然是針對個別病人的最好選擇，醫師良心也隨之折損。

最後，醫療是「人」照顧「人」的工作。醫療改革最核心的工作應該在「人」。 不快樂的醫療人員與職場環境是導致醫療困境的主因。任何政策都有高尚正確的理由，我們不能再用昨日導致困境的思維來解決今日的問題。