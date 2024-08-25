台金融業 能生出老鷹？

最近台灣金融市場最受矚目的消息，莫過於新光金控的合併案。雖然台新與新光金控董事會一致通過兩家金控公司的合併議案，但不久後中信金控立刻通過公開收購計畫大動作「搶親」，優於台新金控的價格進行收購，並通過提高收購比例，上限從原廿五％提高為五十一％，希望一次取得新光金控過半股權。中信金的大動作攔街搶親，無疑在金融市場投下一顆震撼彈。但這件金控搶親案雖然金額可能高達一三一四億新台幣之多，然而這種「島內互打型」的併購案，到底能帶來多少實質效益，仍是個未知數。

早期執政者無論藍綠都發下宏願，要使台灣成為亞洲金融中心。一九九五年，連戰宣布「亞太營運中心」計畫，六大中心裡包含「亞太金融中心」，標榜藉著自由化的環境大量吸引國際金融機構進駐；二○○一年，陳水扁公開表示：「政府第一要務是打造台灣為亞洲資產管理中心。」二○○八年，馬英九宣布「亞太營運中心」計畫，在「金融中心」的部分，又包含了「籌資中心」、「資產管理中心」、「金融服務中心」等許多宏偉計畫。

卅年快過去了，台灣的金融業仍不見香港、新加坡的車尾燈，金融業的競爭力更是不斷衰弱。全球百大銀行新加坡就有三家，台灣卻一家也沒有。二○二二全球金融中心排名，台灣更是掉落到六十六名，不但比二○一○年的十九名還差，甚至還輸給對岸的上海、北京、深圳。是亞太地區廿個城市中倒數第二。亞洲金融中心仍是空中閣樓，遙不可及的夢想。

新加坡如此強大的金融實力，歸功於星國持續完善且透明的監管框架，以及多年來奠定的產業基礎。新加坡政府多年來不斷與各國政府、金融機構、世界大公司合作，積極推動各種類型創新測試計畫，使傳統金融的效率得以提升。此外，新加坡政府大膽創新，放手讓金融業去試錯，也是今天星國金融業強大的主因之一。

新加坡政府放手支持讓交通和金融巨頭Ｇｒａｂ推出Ｗｅｂ３錢包，並直接結合在Ｇｒａｂ的應用程式中。這種錢包能支援用戶進行儲存、發送、接收、轉移鏈上數位資產等各種需求。同時也支援新加坡幣穩定幣ＸＳＧＤ以及ＮＦＴ資產。面對現今不斷變化的加密貨幣產業，星國政府則是在吸引新創、發展生態聚落的同時，藉由逐漸完善的法規確保國民資金能受到妥善保護。這種勇於創新、放手試錯、國際視野，才是新加坡領先台灣的主因。

之前金管會主委彭金隆回覆立委，有關台灣金融業競爭力不如新加坡一事，以「台灣與新加坡不同之處是台灣有『產業』，分母比較大，因此台灣金融產值占六％是與ＧＤＰ同步成長，而沒有超額成長。」 如此思維真的應驗了「成功者找方法，失敗者找藉口」 的這句話。

在台灣野蠻生長的電子業靠著自身努力，在國際間已經闖出了一片天。反而是受到政府許多關愛、層層保護的金融業卅多年過去了，仍是扶不起的阿斗，走不出台灣。如果沒有大膽創新、勇於挑戰的思維，就算全台灣的金控公司合併成一家，最終仍是兩隻火雞生不出一隻老鷹的結局。