星期透視／賴清德823談話 任性和韌性背道而馳

八二三六十六周年這天，賴清德到了金門。八二三砲戰是兩岸關係最重大的歷史事件之一，在這個場景發表談話，很難迴避兩岸關係與兩岸連結的議題。或許正因這樣，蔡英文經常缺席八二三。於是當綠營有人說出「八二三是國民黨在跟共產黨打仗」，表現出關我何事的姿態時，並不特別令人驚訝。

從這個角度看，賴清德參加八二三紀念是好事，在八二三發言，對兩岸避免戰爭、走向和平可能發揮一定的作用力。但聽完賴清德的講話，讓人很難樂觀看待兩岸前景。即使人在金門，場合是八二三，賴清德仍在進行「台獨工作」。

賴清德說，「我們要有決心守護台澎金馬、捍衛中華民國，團結一致抵抗中國的威脅」。他提了「中華民國」，但是是和「中國」並列。如果翻成英文，這段話就成為他要捍衛「Republic of China」抵抗「China」。

賴清德還說，「台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，我們不再反攻大陸」。這裡他刻意把「台灣」和「國家」聯用。而「不再反攻大陸」被賴清德形容成是「與人為善」。但請問「反攻」從何而來？為何會說「大陸」而不說「中國」？這些不正說明了兩岸同屬一中，衝突只是內戰的延續嗎？

另外，賴清德精心設計了一段話，他說八二三砲戰發生時他還沒出生、民進黨也還沒成立，於是他下了結論：「可見中國要拿下台灣，不是因為台灣哪一個人或哪一個政黨說了什麼或做了什麼」。賴清德的邏輯是，八二三證明了大陸無論如何都要「拿下」台灣，和是不是搞台獨的無關。

這段話的用心是想把大陸描述成必定會對台灣動武，同時淡化台獨的風險，但其中有兩個關鍵謬誤。

第一，賴清德說大陸要「拿下」台灣，其實大陸是在追求統一。的確，在八二三的時代，大陸追求統一的主要手段是「武統」。但台灣這邊也追求國家統一，當年的路線也是「武統」，不然「反攻大陸」從何而來？

第二，如果熟悉八二三的歷史，大陸真正停止對金門砲擊是一九七九年元旦。那時賴清德正要滿二十歲，應該知道大陸當天發表了《吿台灣同胞書》，改走和平統一路線，並呼籲兩岸三通、擴大交流。台灣這邊隨後也把「反攻大陸」變成了「三民主義統一中國」，同樣改以和平路線追求國家統一。

正因台灣也追求統一，李登輝任內才會有國家統一綱領和國統會，兩岸也才會有「九二共識」。後來陳水扁「四不一沒有」的「一沒有」，就是沒有廢除國統綱領和國統會的問題，雖然他食言了。當年「和統」已成兩岸共識，後來「武統」聲音又重現江湖，和台灣執政者偏離和平統一路線直接相關。

蔡英文常說台灣要有「韌性」，可是沒有「彈性」何來「韌性」？兩岸立場上，賴清德是「石板一塊」，「任性」地讓台灣和大陸對撞。「任性」搞台獨基本和強化台灣的「韌性」背道而馳。反而是大陸這些年展現出很大彈性。面對大陸，台灣以小事大，需要智慧，不能只靠「任性」和「固執」。

特別是在金門這個地點，賴清德的「任性」台獨發言更顯矛盾。今天的金門早已從當年的戰地，轉變成兩岸的和平樞紐。金門已喝福建水超過六年，超過百位金門民代呼籲，兩岸除了通水，還該通橋。

通橋無論何時實現，金門早已是兩岸的和平之橋。真正紀念八二三，不該是扭曲歷史，召喚對抗衝突，而應該打造兩岸和平的「金門大橋」，為兩岸創造更多善意和共識。（作者為世新大學傳播博士學程教授）