名家縱論／得銀髮者得天下的電視時代？

最近美國電視業者紐約開了年度盛會，全世界重要廣告商濟濟一堂，業者莫不吹噓他們的有線、衛星和社群平台展現無與倫比的新科技能征服多少觀眾。但沒有詳述的是，他們的觀眾年齡有多大？

多年來，媒體高層向廣告商推銷的理念是，他們的節目很能吸引年輕觀眾，尤其十八至四十九歲觀眾會物超所值，而廿五至五十四歲的觀眾對新聞廣告吸引力最大。

真的如此嗎？

事實是：大多數的電視觀眾都比這些族群更年長。三大新聞頻道的平均觀眾年齡約為六十九歲。二○二三年，ＣＮＮ觀眾的中位數是六十七歲，福斯新聞是六十八歲，ＭＳＮＢＣ更高達七十一歲。

因為串流媒體時代快速來臨，社群平台更是參與度高、覆蓋面深和精準算法推播的科技，讓年輕人隨時隨地看到喜愛的節目，導致世代大遷移，甚至被英國傳播管理部Ofcom喻為有史以來最大的看電視代溝，趨勢不易形成，一旦形成後很難逆轉。

最近媒體正在嘗試新的製作節目方式，ＡＢＣ推出老帥哥蓋瑞透納擔綱的「黃金單身漢」實境秀，成為該台五年來收視最佳節目，跨平台收視觀眾近千萬人次。ＣＢＳ去年推出「ＮＣＩＳ雪梨」，以六十一歲的喬恩史都華為男主角，也成最佳收視影集。注意到銀髮族收視偏好，無疑是成功撇步。

根據Cunningham機構的報告，二○一七至二○二三，六十五歲及以上成年人的家庭淨資產中位數，增加七個百分點。儘管仍有經濟不確定性和通膨，但他們多數不會因而減少購買名牌。廣告商認為應該向這群人投放廣告，因為這些人對價格上漲不太敏感，而且有更多可支配所得。倒是年輕族群還沒有品牌忠誠度，他們購買時相對猶豫不決，消費力也不夠。

然而紐約年會中，廣告商也說，他們評估這一代的長者，應用不同價值來看，例如他們成家的時間較晚，重視健康和生活品質，預期他們壽命更長，也應該作為電視節目和廣告製作考量，例如英國ＩＴＶ推出銀髮最夯的健走節目；ＢＢＣ的Take a hike和ＡＰＰ結合，成為寓教於建康、極受中高齡觀眾喜愛的節目。

已進入超高齡社會的日本，國營的ＮＨＫ和商營電視台把目標放在「活躍老人」。ＮＨＫ製作人說，活躍老人已是全球現象，這個年齡層的老人持續增加，但也帶來社會問題，如社會福利削減、自己照顧自己、餘年工作、如何賺錢自給自足，如何增加生活機能等。他們發揮日本電視細膩貼心的特長，製作了「日本學Ｐｌｕｓ」，爭取長青族的收視。

英國Ofcom去年更提出未來電視政策給文化媒體與體育部，重點之一是電視台應如何投資未來電視發展。他們直言，年輕人現在看電視節目數量雖是六十五歲以上老年人的七倍。然而多半在網路看，也就是十六至廿四歲平均每天看電視不到一小時，很多人不看電視，為傳統電視敲響警鐘。

他們指出，電視或許終將面對全部網路化的一天，預測電視人口在十年後降為三成五，二○四○年更減至二成七。這是大家都看得到的灰犀牛。

電視觀眾就像非洲莽原上的動物群，還是需要喝水，只是漸漸不去原來的水塘。

未來是不是如英國快報所預測，只有串流電視能夠活下來？政府和電視業者有沒有看到這種大趨勢的來臨？描述美國金融危機的電影「大到不能倒」，有句經典台詞：「在撞上冰山前，沒有人採取行動，而真正撞上冰山時，任何行動都已經太遲」。我們的政府和業者，現在怎麼想呢？（作者為政大傳播學院教授）