劉嘉薇：從政治「淡季」到「鬧劇」 柯文哲「後物質」政治價值的挑戰

近日立法院未開議，原是政治的「淡季」，如今民眾黨主席柯文哲競選經費事件上演「鬧劇」，從目前顯示的證據看來，問題偏向民眾黨內部競選經費管理和柯文哲的用人問題，而暫時沒有「吃錢」的證據，對於這種「低級錯誤」，網友有何反應？而民眾黨支持度是否因「假帳案」受影響，第三勢力是否很難在台灣生存？

假帳案前後 柯文哲正負面聲量皆暴增

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

柯文哲熱門關鍵字「黃珊珊、IQ157」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台灣民意基金會19日發布的民調顯示，人民對於民眾黨的「情感溫度計」（feelings thermometer）平均為40.33，遠低於2023年11月測得的49.25。從交叉分析來看，民眾黨逐漸失去高教育程度者和白領階級的支持。情感溫度計用於測量民眾對政治人物或候選人的冷熱感受，象徵「冷調」或「熱調」，情感溫度計是選民對於候選人的整體評價，對選舉結果的預測具有良好的成效。當前並無選舉，然網路聲量「好感度」與「情感溫度計」的概念類似，亦有觀測柯文哲未來政途發展的功效。雖然爆發「假帳案」，但網友討論的重點在對黃珊珊咎責，也調侃柯文哲的智商IQ157卻還用人不當。

網路聲量給柯文哲的啟示：適度與黃珊珊切割

究竟民眾黨支持度是否因為「假帳案」受影響？從關鍵字上看來，網路上討論聚焦對黃珊珊咎責，以及調侃柯文哲IQ157卻用人不當，針對假帳案大部分的人並不怪罪柯文哲，代表黃珊珊與柯文哲是不同的主體，咎責黃珊珊與討厭柯文哲、討厭民眾黨仍是不同的概念。這也給了柯文哲啟示，適度與黃珊珊切割保持距離，保住自身與民眾黨的形象，是應該考慮的方向。再者，智商IQ157已成為網民嘲諷柯文哲的「梗」，是一種「嘲諷」，也是一種「幽默」，黃珊珊和IQ157的討論是否與政壇上第三勢力的消長有關，目前未有直接因果關係。

社群媒體作為政治表達的場域必須存在

網路使用者偏年輕選民，年輕選民對於政治的期待偏向政治價值的論述和落實，期待後物質主義（post-materialism），意指民眾強調自我表達和生活品質而不是經濟和人身安全的價值取向，柯文哲主張的「理性、務實、科學」也明顯偏向後物質主義的主張。過去年輕選民對柯文哲的期待在「政治素人」、「白色力量」、「無色覺醒」以及「推倒藍綠高牆」，近期柯文哲短期負面聲量的暴增，值得觀察的方向是年輕選民是否收起他們對政黨的期待？政治也許不見得是年輕選民生活的重心，政黨對他們而言可有可無，但社群媒體作為政治表達的場域，必須存在。

第三勢力還有未來？ 劉嘉薇：以政黨的組織和管理落實政治價值

學理上，民主政治就是政黨政治，成也政黨，敗也政黨，政黨相對於個人或政治素人，它的特色就是組織嚴明、重視管理，甚至走向少數人統治和決策的「寡頭鐵律」（iron law of oligarchy）。民眾黨「假帳案」突顯的主要是政黨內部組織設置和管理問題，是否衝擊台灣政黨體系的發展？從柯文哲還有一定的好感度，倒也未必完全如此發展，但我們已經看到網民對「第三勢力」政治期待的失落，是否因為對一黨的寄託逐漸生變，而帶來對於民主的失望？民眾黨作為第三勢力，還有未來嗎？柯文哲能否抓住「理性、務實、科學」的政治價值，以政黨的組織和管理落實政治價值，值得後續觀察。

【以上言論，不代表《網路溫度計》立場】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月24日至2024年08月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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